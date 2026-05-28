“독일도 인정”…기아 EV3, 유럽 전기 SUV 비교평가 종합 1위

獨 아우토자이퉁, 도심형 CUV 전기차 평가

르노 4 E-테크, BYD 아토2 등 제쳐

(사진) 기아 EV3, 유럽서 통했다! 獨 유력 車 전문지 전기차 비교 평가서 '종합 1위' 0 기아 EV3./기아

기아 EV3가 독일 유력 자동차 전문지 '아우토 자이퉁'이 실시한 도심형 크로스오버 전기차 비교 평가에서 종합 1위를 차지했다.28일 기아에 따르면 이번 평가는 합리적인 가격대의 도심형 크로스오버 전기차를 대상으로 진행됐으며, EV3는 58.3kWh 배터리를 탑재한 스탠다드 모델로 평가받았다.비교 대상에는 기아 EV3를 비롯해 포드 '푸마 Gen-E', 르노 '4 E-Tech', 스즈키 'e 비타라', BYD '아토 2' 등 총 5개 차종이 포함됐다.평가는 차체, 주행 편의, 파워트레인, 역동적 주행 성능, 친환경 및 경제성 등 5개 항목으로 진행됐다.그 결과, EV3는 차체, 주행 편의, 파워트레인 부문에서 모두 1위를 기록하며 총점 3039점을 획득, 르노 4 E-Tech(2936점)와 BYD 아토 2(2928점)를 제치고 종합 1위에 올랐다.특히 EV3는 실주행 테스트에서 335km의 항속거리를 기록해 비교 모델 가운데 가장 긴 주행거리를 나타냈으며, '파워트레인' 부문 최고 점수인 727점을 획득했다.아우토 자이퉁은 EV3의 뛰어난 응답성과 가속 성능, 스티어링 휠 패들 시프트를 통한 회생제동 강도 조절 기능 등을 강점으로 평가했다.'차체' 부문에서도 EV3는 621점으로 최고 점수를 받았다. 매체는 넉넉한 헤드룸과 레그룸, 넓은 창면적, 평평한 2열 바닥 구조 등을 바탕으로 "실내 공간이 마치 라운지처럼 개방적"이라고 호평했다.'주행 편의' 항목에서는 경쟁 차종을 크게 앞서는 704점을 기록했다. 아우토 자이퉁은 독일의 거친 노면에서도 안정적인 승차감을 제공하는 섬세한 서스펜션 세팅과 함께, 측면 지지력이 우수한 시트, 긴 레그 서포트, 편안한 쿠션감이 장거리 주행의 피로도를 낮춘다고 평가했다.기아 관계자는 "이번 평가는 EV3가 편안한 장거리 주행까지 아우르는 완성도 높은 전기차임을 입증한 결과"라며 "앞으로도 글로벌 시장에서 차별화된 전동화 가치를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.