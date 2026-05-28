현대건설, 5구역 수주 출사표…“압구정 한양을 ‘압구정 현대’로”

1 0 현대건설이 압구정5구역의 차세대 주거의 방향성으로 제안한 'NEW BEYOND'(뉴 비욘드).

현대건설이 서울 강남구 압구정 한양 1·2차(압구정5구역)를 '압구정 현대'로 탈바꿈시키기로 했다. 조합에 시대를 대표하는 주거 문화와 라이프스타일을 담아낼 수 있는 사업지로 적극 개발하겠다는 전략이다. 압구정5구역이 갤러리아백화점과 청담 명품거리, 압구정 로데오로 이어지는 중심 생활권과 한강변 입지를 모두 갖춘 핵심 구역이기 때문이다.28일 현대건설에 따르면 회사는 압구정5구역 수요자들의 목소리에 귀 기울이며 선호 라이프스타일, 하이엔드에 대한 기대치, 커뮤니티 수요 등을 조사하고 이를 반영한 차세대 주거의 방향성으로 뉴 비욘드(NEW BEYOND)를 제안했다.회사가 가장 심혈을 기울인 부분은 한강 조망이다. 한강 조망은 하이엔드 주거의 첫 번째 기준으로 평가받는다. 이에 모든 가구가 넓고 막힘없는 시야를 확보할 수 있도록 △제로 월 240도 광폭 파노라마 조망 △17m 하이 필로티 △3m 우물 천장고 등을 더했다.외관 설계의 경우 차별성을 강화했다. 영국 글로벌 건축 그룹 RSHP와 협업해 미래지향적인 디자인과 첨단 기술, 한강변 스카이라인을 결합한 하이테크 설계 철학을 구현한다는 구상이다. 롯데월드타워에 적용된 BIPV와 아자부다이힐즈의 GFRC, 에테르노 청담 수준의 고급 석재 마감 등을 반영했다.회사는 다수의 사업 추진 경험과 조직 역량을 바탕으로 신속한 사업 추진도 약속했다. 압구정 재건축은 초고층 인허가와 통합심의, 서울시 협의 과정 등이 복합적으로 연결되는 대형 사업인 만큼 사업 추진 경험과 수행 역량이 매우 중요하다.이에 회사는 서울시 신속통합기획 1·2·3호 사업인 여의도 한양과 신반포2차, 압구정2구역에서 축적한 노하우를 바탕으로 압구정5구역도 속도감 있게 추진한다는 계획이다. 압구정2구역은 시공사 선정 이후 6개월 만에 조합 설문조사와 통합심의 접수까지 이어지며 빠르게 사업 추진 중이다.현대건설 관계자는 "차별화된 상품 경쟁력과 설계 완성도는 물론, 압구정2구역 등에서 축적한 신속통합기획 경험 등을 바탕으로 빠르고 안정적인 사업 추진까지 함께 실현하겠다"고 말했다.