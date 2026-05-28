정원오 “서울시정 제1원칙은 ‘안전’…시장 직속 컨트롤타워 신설”

예방 예산 3배 확대, 다중 점검 체계 가동 등 약속

"사고 정쟁화 안 돼…사전투표로 서울 실력교체"

정원오, 기자간담회 0 아시아투데이 송의주 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 캠프에서 안전 관련 기자간담회를 하고 있다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 6·3 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 "생명과 안전을 서울의 첫 번째 기준으로 세우겠다"며 안전 중심의 시정 운영을 선언했다.정 후보는 이날 오전 서울 중구 선거사무소에서 기자간담회를 열고 최근 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 및 수서동 매몰 사고 희생자를 애도하며 이같이 밝혔다. 그는 "세월호 참사와 이태원 참사 이후에도 여전히 안타까운 사고가 반복되고 있다"며 "제도나 매뉴얼이 있어도 현장에서 작동하지 않으면 무용지물"이라고 지적했다. 이어 "결국 시장이 무엇을 중요하게 보느냐가 서울시정의 우선순위를 결정한다"며 "성동구청장 재임 당시 첫 번째 결재도, 마지막 결재도 안전이었던 까닭이다. 시장이 안전을 직접 챙기면 현장의 기준이 달라진다"고 강조했다.정 후보는 이를 위한 구체적 공약으로 시장 직속 '생명안전위원회' 신설, 2중·3중 현장 점검 체계 가동(산업안전기동대·특사경·소방·경찰·자치구 협력), 안전 예방 예산 3배 확대 등을 제시했다.특히 예산과 관련해 정 후보는 "사후 복구에 들어가는 예산보다 예방에 투자하는 것이 7배의 효과가 있다"며 "현재 10% 수준인 예방 예산을 30%로 늘려, 사고가 난 뒤 수습하는 행정이 아닌 사고 전 위험을 예방하는 선제적 행정으로 바꾸겠다"고 약속했다.이날 정 후보는 기자들과의 질의응답 시간에서 최근 불거진 '국민의힘 단톡방 망언' 논란 등 사고를 둘러싼 정치권의 공방에 관해 질문을 받았다. 그는 "어느 누구든 사고에 대해 그렇게 표현하는 것은 있을 수 없는 일"이라면서도 "아픈 사고를 정쟁화해서는 안 된다. 우리 캠프에도 이를 선거에 활용하지 말라는 지침을 내렸다"고 밝혔다. 서소문 사고의 책임 소재를 묻는 질문에도 "현재 조사가 진행 중이므로 빠른 수습과 원인 규명이 먼저"라고 했다.이날 밤 11시로 예정된 마지막 TV토론에 대해서는 "정책 선거를 제안했음에도 상대방은 시종일관 흑색비방으로 일관하고 있다"며 "네거티브 선거를 중단하길 바라며, 오늘 토론에서도 사고를 정쟁화하지 않고 서울의 안전을 어떻게 향상시킬 것인지 논의하겠다"고 말했다.안전 문제로 지연 가능성이 일고 있는 GTX 삼성역 공사에 대해서도 "시민의 생명과 안전만큼 중요한 것은 없다"며 "단순히 중단하냐 마냐의 문제가 아니라, 공인된 기관의 검증을 통해 완벽하게 안전 대책을 보완한 뒤에 공사가 진행돼야 한다"고 기존 입장을 재확인했다.끝으로 정 후보는 초접전 양상으로 흐르는 판세를 언급하며 지지층의 결집을 호소했다. 그는 "이번 선거는 시민의 생명과 안전을 시정의 첫 번째 기준으로 세울 것인지 묻는 선거"라며 "내일부터 시작되는 사전투표에 꼭 참여해 '시민의 삶을 지키는 서울의 실력 교체'를 정원오와 함께 시작해 달라"고 강조했다.