프랑스, 장거리 운전자 유류 보조금 신청 개시…10시간 만에 18만건

저소득 장거리 출퇴근자 100유로 지급

중동 전쟁 여파 유류비 급등에 지원책

주유기 0 지난 3월 프랑스 서부 브르타뉴 지역의 한 주유소에 주유기가 설치돼 있다./임유정 파리 통신원

프랑스 정부가 27일(현지시간) 장거리 차량 운전자를 대상으로 지급하는 유류 보조금 신청을 받기 시작해 10시간 만에 18만건을 돌파했다.현지 매체 RTL에 따르면 프랑스 재정경제부는 이날 오전 8시에 유류 보조금 신청을 받기 시작해 같은 날 오후 6시 기준 접수 건이 약 18만4000건을 달성했다고 밝혔다.세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리 지난달 22일 유류 보조금 지급안을 발표하면서 지원 금액을 50유로(약 8만7000원)로 책정했다고 밝혔다가 실질적인 지원 효과를 극대화하기 위해 지난 21일 2배로 인상한 100유로(약 17만4000원)로 확정했다.모드 브레종 정부 대변인은 "약 300만명의 국민이 이번 유류 보조금 혜택을 받을 것"이라며 "이번 지원금은 ℓ당 0.2유로(약 350원)로 6개월분의 유류비를 지원하는 셈"이라고 설명했다.지급 대상은 1인당 기준 과세 소득이 연 1만6880유로(약 2947만원) 미만인 직장인 가운데 편도 15㎞(왕복 30㎞) 이상 출퇴근하거나 업무상 연간 8000㎞ 이상 주행하는 경우다. 특히 대중교통 인프라가 열악한 농촌이나 도시 외곽에 거주하는 저소득 노동자가 해당된다.신청자는 세금 신고 웹사이트에서 인적 사항과 납세자 번호, 이용 차량 번호판 및 자동차 등록 번호를 입력하고 주행 거리 기준 충족 여부를 확인해야 한다.보조금은 프랑스에 납세하는 국민에게만 지급하며 전기차, 수소차, 법인차는 지급 대상에서 제외된다.정부가 장거리 운전자를 대상으로 유류 보조금을 지급하게 된 배경에는 중동 전쟁의 여파로 지속되고 있는 유류비 상승이 있다.현지 매체 프랑스앵포는 프랑스의 유류 가격은 중동 전쟁 발발 이후 급격히 상승해 지난 3월 말에는 1985년 해당 데이터 집계 이래 사상 최고치를 기록했다.전쟁 발발 직전인 지난 2월 27일 기준 전국 평균 경유 가격은 ℓ당 1.7유로(약 2970원)였고 이달 27일 기준 평균 가격은 ℓ당 2.11유로(약 3685원)로 석 달 만에 약 24.1% 상승했다.