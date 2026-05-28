정신아 카카오 대표, 임금교섭 난항 사과…카카오톡·비즈니스 조직 재정비

28일 사내게시판 통해 메시지

2026050701000267500015021 0 정신아 카카오 대표가 임금교섭 조정이 합의를 이르지 못한 것에 대해 고개를 숙였다./카카오

정신아 카카오 대표가 임금교섭 조정이 최종 합의에 이르지 못한 데 대해 사내에 사과 메시지를 내고 조직 운영 체계 개편에 나섰다. 노사 갈등이 이어지는 가운데 사용자 중심의 서비스 경쟁력을 강화하기 위한 체질 정비에 속도를 내는 모습이다.28일 업계에 따르면 정신아 대표는 이날 오전 사내 게시판에 공지를 올리고 전날 밤까지 이어진 노사 간 임금교섭 조정이 결론을 내지 못한 데 대한 입장을 밝혔다. 정 대표는 "여러 우려와 불확실성을 빠르게 해소하지 못하고 있는 점에 진심으로 송구하다"며 "협의가 길어지며 크루 여러분의 기다림 또한 길어진 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 말했다. 이어 "아직 서로의 입장 차이를 충분히 좁히지 못했지만 대화를 통해 다시 하나의 카카오로 힘을 모아갈 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.카카오는 동시에 사용자 중심 서비스 경쟁력을 높이기 위한 조직 개편도 추진한다. 기존 프로덕트 조직은 '카카오톡'과 '비즈니스' 두 축으로 재편하고, 분산돼 있던 디자인 조직은 통합해 전문성과 협업 효율을 높이기로 했다.특히 카카오톡 조직 안에는 'User First TF'를 신설한다. 이용자와의 소통을 강화하고 서비스 전반의 완성도를 끌어올리기 위한 조직으로, 카카오는 이를 통해 사용자 중심의 운영 체계를 한층 강화하겠다는 방침이다. 세부 조직 개편은 단계적으로 진행될 예정이다.