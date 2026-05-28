HD현대, 加잠수함 사업 ‘지원사격’ 나섰다…현지 조선소와 연쇄 접촉

데이비·어빙조선소 관계자 만남

잠수함 우수성 강조·협력방안 논의

“K-방산 원팀으로 수주 총력

HD현대중공업 0 박용열 HD현대중공업 함정사업본부장(오른쪽)과 제임스 데이비스 데이비조선소 최고경영자(CEO)가 26일(현지시간) 캐나다 데이비조선소 오타와 사무소에서 기념사진을 촬영하고 있다. /HD현대

HD현대가 '60조원 규모' 캐나다 잠수함 사업(CPSP) 수주 지원에 본격 나섰다. 한 달여 앞으로 다가온 우선협상대상자 선정 결과를 앞두고 현지 주요 조선소들과 잇달아 접촉하며 협력 강화에 나선다. 업계에서는 이번 행보가 단순 잠수함 사업 지원을 넘어 HD현대중공업이 캐나다를 포함한 북미 시장 전반으로 조선 협력 기반을 확대하려는 해석이 나온다.28일 HD현대에 따르면 HD현대중공업은 지난 26일(현지시간) 캐나다 오타와 데이비조선소 사무소에서 양사 경영진 회동을 갖고 조선·함정 사업 전반에 걸친 전략적 협력 강화 방안을 논의했다.HD현대중공업은 함정 건조 기술력과 K-잠수함 경쟁력을 소개하고, 캐나다 조선산업 발전을 위해 양사가 기여할 수 있는 방안을 논의했다. 데이비조선소는 캐나다 퀘벡주에 위치한 현지 최대 규모 조선소다. 쇄빙선과 해양플랜트, 군수지원함 등 다양한 선종의 건조 실적을 보유하고 있다. 핀란드 헬싱키조선소를 자회사로 두고 있어 향후 북극권 선박 시장까지 협력 범위를 넓힐 수 있다는 관측이다.캐나다 정부가 추진 중인 CPSP는 기존 빅토리아급 잠수함을 대체할 차세대 잠수함 12척 도입 사업이다. 국내에서는 한화오션이 주도적으로 수주전에 참여해 현지 공급망 확대에 공들여 왔다. 업계에서는 수주가 성사될 경우 한화오션이 사업 전반을 맡고 HD현대중공업이 일부 건조 물량을 담당하는 방식의 역할 분담 가능성이 거론된다.HD현대중공업 경영진은 23일(현지시간) 캐나다 브리티시컬럼비아주 빅토리아 에스퀴몰트 해군기지에서 열린 도산안창호함 입항 환영식과 주캐나다 한국대사관 주관 리셉션에도 참석했다. 현지 주요 인사들을 상대로 K-잠수함 경쟁력을 알리며 수주전에 힘을 보탰다.이러한 행보는 캐나다 잠수함 사업 대응과 함께 북미 조선 시장 확대 측면에서 의미가 있다는 평가다. 캐나다 정부는 조선·유지보수정비(MRO)·해양기술 전반을 국가 전략 산업으로 육성하고 있다.HD현대중공업은 현재 캐나다 현지에 별도 법인이나 생산 거점을 두고 있지 않다. 다만 CPSP를 계기로 현지 조선소와 협력 기반을 확보할 경우 북미 상선 및 특수선 시장 진출이 가속화될 전망이다.캐나다 현지 조선소와의 접점도 확대되고 있다. 이달 초 캐나다 노바스코샤주의 어빙조선소 경영진은 HD현대중공업 울산 본사를 찾았다. 어빙조선소는 캐나다 3대 조선소 가운데 하나로 현지 해군 함정 건조의 핵심 역할을 맡고 있다.주원호 HD현대중공업 사장은 "캐나다 데이비조선소, 어빙조선소 등 캐나다를 대표하는 조선소들과 조선 및 함정사업 분야에 대해 상호 역량을 공유하고 사업 영역을 확장해 나가는 데 뜻을 모으고 있다"며, "캐나다와의 조선 협력에 앞장서는 등 'K-방산 원팀'이 캐나다 잠수함 사업을 수주할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.