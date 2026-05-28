“농사에만 집중하세요”…롯데리아, 청년농부 물류비 부담 덜었다

작년부터 청년농부 자립 기반 강화 위한 지원 확대

신메뉴 원재료 연계하며 ‘상생형 공급망’ 구축

MOM 편한 마음 한 스푼·희망ON 캠페인 등 진행

KakaoTalk_20260528_110256704 0 롯데리아가 '청년농부 선순환 프로젝트 시즌4'를 가동한다./롯데GRS

국제 유가 상승과 원재료 가격 변동성이 커지는 가운데 롯데리아가 청년농부 지원을 통해 국산 농산물 공급망 강화에 나섰다. 단순 사회공헌을 넘어 생산·가공·메뉴 개발까지 연결되는 구조를 구축하며 안정적인 원재료 수급과 상생 가치를 동시에 확보하려는 움직임으로 풀이된다.롯데리아는 '청년농부 선순환 프로젝트 시즌4'를 본격 운영하며 충남 지역 청년농부들을 대상으로 물류비를 지원했다고 28일 밝혔다.청년농부 선순환 프로젝트는 귀농 청년의 안정적인 정착과 영농 활동을 돕기 위한 사회공헌 사업이다. 재배 경력이 평균 3년 안팎인 초기 농업인들이 자금과 판로 부족 등으로 겪는 어려움을 덜어주기 위해 마련됐다.롯데리아는 지난해부터 농업용품과 모종 지원, 멘토링, 판로 연계 등 실질적인 지원 프로그램을 운영해왔다. 특히 청년농부가 생산한 농산물을 협력사를 통해 가공한 뒤 실제 롯데리아 메뉴 원재료로 활용하는 '상생형 공급망 모델'을 구축하고 있다는 점이 특징이다.이번 물류비 지원은 최근 중동 지역 긴장 고조로 국제 유가가 오르면서 농산물 운송비 부담이 커진 상황을 반영했다. 생산 외 비용 부담을 낮춰 청년농부들이 영농 활동에 집중할 수 있도록 하겠다는 설명이다.롯데리아는 이번 프로젝트를 통해 청년농부는 안정적인 판로를 확보하고 협력사는 원재료 공급 확대 효과를 얻는 한편, 자사는 국산 농산물을 안정적으로 조달하는 선순환 구조를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.최근 외식업계에서는 기후 변화와 국제 원자재 가격 변동성 확대에 대응하기 위해 국산 원재료 공급망을 안정적으로 확보하려는 움직임도 이어지고 있다. 단순 가격 경쟁력보다 공급 안정성과 상생 가치를 함께 고려하는 흐름이 강해지는 분위기다.롯데리아는 취약계층 지원 활동도 이어가고 있다. 지난 2월에는 설 명절을 맞아 수도권 한부모 가정 등 취약계층 아동에게 명절 키트를 전달했다. 이는 지난해 말부터 올해 1월까지 구세군과 함께 진행한 고객 참여형 기부 캠페인 'Mom 편한 마음 한 스푼'의 일환이다.이외에도 자사 주문 애플리케이션(앱)과 연계한 '희망ON' 캠페인을 통해 소비자 주문 실적에 따라 기부금을 적립하고 있으며, 이를 활용해 아동 교육 환경 개선과 생필품 지원 사업 등을 진행하고 있다.롯데GRS 관계자는 "청년농부가 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 만드는 것은 지속가능한 식품 산업의 출발점"이라며 "앞으로도 지역사회와 소비자가 함께 성장하는 상생 구조를 확대해 나가겠다"고 말했다.