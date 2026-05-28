국토부, ‘서소문고가 붕괴’ 건설사고조사위 구성…철거 안전관리 전반 점검

이미지 0 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 모습./연합뉴스

국토교통부가 서울 서대문구 서소문고가 철거공사 현장에서 발생한 붕괴사고와 관련해 건설사고조사위원회(사조위)를 구성하고 본격적인 사고 원인 조사에 착수한다. 해체계획 수립부터 시공 과정 안전관리, 발주·감리 의무 이행 여부까지 전반을 들여다보며 재발방지 대책 마련에 나선다.국토부는 지난 26일 발생한 서소문고가 철거공사 붕괴사고와 관련해 사고 원인 규명과 유사사고 방지 대책 수립을 위한 건설사고조사위원회를 구성했다고 28일 밝혔다. 이번 사고로 작업자 3명이 숨졌다.사조위는 토목구조 분야 전문가인 박철우 교수를 위원장으로, 사고와 이해관계가 없는 산·학·연 외부 전문가 12명으로 꾸려졌다. 오는 28일부터 4개월간 운영되며, 조사 진행 상황에 따라 기간이 연장될 수 있다.국토부는 관계기관 협의 등을 지원하고, 국토안전관리원이 사무국 역할을 맡아 조사 실무를 지원한다.사조위는 28일 착수회의를 열고 본격적인 조사에 들어간다. 조사 과정에서는 해체계획 등 안전관리계획서 수립·이행의 적정성과 거더 절단계획 등 해체작업 구조검토의 타당성, 시설물 노후화 영향에 대한 사전조사 여부 등을 중점 점검할 예정이다.또 거더 전도방지시설과 안전난간, 추락방호망 등 시공 중 안전관리 적정성과 발주청·시공사·감리 등 공사 주체별 안전 의무 이행 여부도 조사 대상에 포함된다.국토부 관계자는 "조사 결과를 토대로 사고 원인을 규명하고, 철거·해체공사 안전관리 강화방안 등 재발방지 대책을 마련할 계획"이라고 말했다.