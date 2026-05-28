세화미술관 ‘서울 사운드 피크닉’ 성료

광화문 문화광장서 7개팀·33명 참여해 38곡 공연
'서울 사운드 피크닉'은 미술관 전시 경험을 시각 중심에서 청각으로 확장한 프로그램으로 점심시간 직장인과 시민들이 일상 속에서 예술을 접할 수 있도록 기획됐다.
28일 태광그룹 세화예술문화재단에 따르면 이번 공연은 서울 광화문 흥국생명빌딩 로비와 '해머링 맨' 앞 문화광장에서 지난 19일부터 총 7차례 진행됐다. 국악 크로스오버 밴드 '음유사인'을 시작으로 우리음악집단 소옥, 예원학교, 트리거, 구이임, 콜라주 앙상블 하바해, 일주오케스트라 등이 무대에 올랐다. 총 33명의 음악인이 참여해 38곡을 선보였다.
마지막 공연을 장식한 일주오케스트라는 일주학술문화재단 장학생들로 구성된 팀이다. 이날 공연에서는 해금·철현금·장구 등 전통악기와 바이올린·비올라·피아노·클라리넷·리코더·하모니카 등 서양악기가 함께 어우러졌다. 엘가의 '사랑의 인사', 드라마 '추노' OST '비익련리', 스텔라 장의 '라무르, 레 바게트, 빠리' 등이 연주되며 시민들의 발길을 모았다.
세화미술관은 최근 시각·청각·미각·후각·촉각 등 다양한 감각을 활용한 전시 프로그램을 확대하고 있다. 음악 공연 역시 미술관 전시 경험을 공간 밖으로 확장하는 차원에서 마련됐다는 설명이다.
세화미술관 관계자는 "시민들이 일상 속에서 다양한 감각으로 예술을 경험하고 즐길 수 있도록 프로그램을 기획했다"고 말했다.