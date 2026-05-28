스마트폰 못 놓는 청소년 18만명…청소년 6명 중 1명‘과의존 위험군’

치유캠프·가족치유 프로그램 확대…위험군 저연령화 대응 강화

성평등부, 미디어 이용습관 진단조사 발표

성평등가족부1 0 성평등 가족부 정부서울청사/김보영기자

20260528509608 0 자료/성평등가족부

올해 인터넷·스마트폰 과의존 위험군 청소년은 18만 3209명으로 지난해 보다 3만여 명 감소한 것으로 나타났다.성평등가족부는 전국 1만1374개 초·중·고등학교 청소년 116만2280명, 보호자 22만1991명 대상으로 진행한 '2026년 청소년 미디어 이용습관 진단조사' 결과를 28일 발표했다.이번 진단조사는 초등학교 4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년 청소년과 초등학교 1학년 보호자를 대상으로 실시됐다.조사 결과 인터넷·스마트폰 과의존 위험군으로 분류된 청소년은 18만3209명(15.76%)으로 파악됐다. 이는 지난해 21만3243명(17.27%)보다 3만34명 줄어든 것으로 비율로는 1.51%포인트 감소했다. 인터넷 과의존과 스마트폰 과의존을 모두 지닌 '중복위험군'은 6만6031명으로 집계됐다.성별로는 과의존 위험군 남자 청소년은 9만9724명으로 여자 청소년(8만3485명)보다 수가 많았다. 학년별 과의존 위험군 수는 중학생(6만8756명), 고등학생(6만8071명), 초등학생(4만6382명) 순으로 나타났다. 초등학교 1학년 보호자가 응답한 스마트폰 이용습관 조사에서도 과의존 관심군이 1만510명(4.7%)으로 지난해 1만3211명보다 2701명 감소했다.성평등부는 미디어 과의존의 위험에 노출된 청소년에게 본인 또는 보호자의 동의를 거쳐 맞춤형 상담·치유서비스를 제공하고 있다. 특히 미디어 과의존 청소년 대상으로 개인·집단상담을 제공하고 추가심리검사를 통해 우울·주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 등이 있는 경우 치료기관 연계도 지원하고있다.이와 함께 올해는 미디어 과의존 저연령화 추세에 대응해 국립청소년인터넷드림마을에서 전년도 시범 운영한 초등 고학년 대상 치유캠프를 연 2회 정식으로 운영할 예정이며, 초등생 및 보호자 대상 가족치유캠프도 확대 추진할 계획이다윤세진 성평등 청소년정책관은 "인공지능(AI)과 디지털 플랫폼 중심으로 청소년 미디어 환경이 빠르게 변화하는 만큼 청소년들이 건강하게 디지털 환경을 활용할 수 있도록 상담·치유 지원체계를 더욱 촘촘히 강화해 나가겠다"고 말했다.