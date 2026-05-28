金총리 “데이터가 AI 시대 국가 핵심 기반…안전한 결합이 혁신 만들어“

데이터 관계장관회의 입장하는 김민석 국무총리<YONHAP NO-5938> 0 김민석 국무총리가 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 데이터 관계장관회의에 입장하고 있다./연합뉴스

정부가 28일 인공지능(AI) 시대 핵심 기반인 데이터 정책을 범정부 차원에서 조율해야 한다고 했다.김민석 국무총리는 이날 오후 정부서울청사에서 열린 데이터 관계장관회의를 주재했다. 회의에서는 데이터 정책 거버넌스 신설과 AI 데이터 정책 추진 방향이 논의됐다.이번 회의는 부처별로 나뉘어 추진돼온 데이터 정책의 협업 체계를 구축하고 정책 일관성을 높이기 위해 처음 마련됐다.김 총리는 자리에서 "데이터는 AI 시대 새로운 도약을 뒷받침할 국가 핵심 기반"이라며 "그동안 부처별로 나뉘어 축적해온 전문성을 이제는 부처 간 장벽을 허물고 유기적으로 협업해야 할 시점"이라고 말했다.이어 "의료·금융·공공 등 다양한 데이터가 안전하게 결합될 때 새로운 가치와 혁신이 만들어진다"고 했다.정부는 데이터 관계장관회의를 공식 의사결정기구로 운영하기로 했다. 이 회의는 데이터 정책의 최종 의사결정과 부처 간 이견 조정을 맡는 범정부 조율기구 역할을 하게 된다.AI 3대 강국 도약을 위한 데이터 생태계 조성 방안도 논의됐다. 정부는 고품질 데이터를 전략적으로 확보하고, 민간 중심의 데이터 개방과 활용을 확대하는 데 초점을 맞출 계획이다.기업과 현장에서 제기되는 법·제도적 애로도 선제적으로 해소하기로 했다. 부처 간 조율이 필요한 과제는 데이터 관계장관회의를 통해 신속히 추진한다는 방침이다.김 총리는 "첫 회의인 만큼 국민과 기업이 데이터 활용에 대한 제도적 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 했다.