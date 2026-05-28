“태풍·호우 비상” 해수부, 안전망 강화…항만·어항 시설 1771곳 집중 점검

직접 영향권 진입 시 선박 대피·출입 전면 통제

연근해어선 위치 보고 주기 밀착 관리

국제여객선 화재 인명구조<YONHAP NO-3500> 0 지난 12일 부산 동구 부산항 국제여객터미널에서 접안 중인 한일 국제여객선(1만6875t)에서 차량 화재가 발생한 상황을 가정한 비상 소화 및 인명구조 훈련이 펼쳐지고 있다. /연합

해수부, 비축수산물 시장에 공급<YONHAP NO-5705> 0 지난 20일 서울의 한 대형마트에 고등어가 진열돼 있다. /연합

정부가 올 여름철 자연재난 인명피해 예방을 위해 인명·재산 피해 우려지역인 항만·어항시설, 낚시터, 다중이용시설 등을 집중점검하고, 취약선박 안전관리를 강화한다. 기상악화 시 신속한 대피 통제 등 선제적 안전조치에도 나선다. 양식수산물 보험도 확대해 자연재난에 따른 피해어가의 경영재개도 지원하기로 했다.28일 해양수산부의 '2026년 해양수산분야 자연재난 대응계획'에 따르면 해수부는 오는 8월까지 전국 국가관리항만시설 537개소와 국가관리어항 주요시설 1234개소를 대상으로 대대적인 안전점검을 진행한다.국내 해양수산 기반시설은 대부분 해상과 연안에 인접해 있어 태풍 내습 시 강한 충격에 직접 노출되는 취약성을 안고 있다. 최근 10년간 해양수산분야의 연평균 태풍 피해액은 약 193억원에 달한다. 지난해에는 태풍은 없었지만 경남 산청군 등 극한 강우가 발생한 바 있다.이에 해수부는 특히 항만 및 어항 건설현장 각각 77개소, 39개소에 대해선 중대재해 위험요소를 집중 점검하고, 수방자재 확보 실태와 비상연락체계를 정비한다. 관광객 출입이 잦은 방파제 등 위험구역 전국 81개소의 안전표지판과 구명함 비치 상태 등도 7월까지 지방청 등과 함께 점검을 마칠 계획이다. 이용객이 몰리는 낚시터 20개소 이상과 여객터미널 18개소, 수산물도매시장 19개소 등의 다중이용시설 역시 4~6월 사전점검 대상에 포함됐다.기상악화 시 신속한 대피 통제를 위해 한국해양교통안전공단은 여객선 운항 상황을 24시간 모니터링하고, 비상시 신속한 대응을 위해 운항상황센터 운영한다. 또 6개 지역에 대해선 수중 드론을 활용한 안전항로를 확보하고, 전국 9개 지역 66개소의 85대 지능형 폐쇄회로(CC)TV를 통해 기항지 기상파악 후 제공한다.연근해어선의 경우 평시 24시간인 위치 보고 주기를 풍랑특보 시 12시간, 태풍 특보 시 4시간 단위로 좁혀 밀착 관리한다. 아울러 승선인원 2명 이하 선박의 구명조끼 착용 의무화 제도가 올해 7월부터 시행됨에 따라 이에 대한 현장 지도와 홍보를 강화할 방침이다.아울러 태풍 발생 시에는 비상대응체계를 가동한다. 태풍의 한반도 접근 5일 전부터 시설점검에 착수하며, 국가무역항별로 '선박대피협의회'를 운영해 남부권은 여수항 도달 48시간 전까지, 중부권은 군산항 도달 48시간 전까지 협의회를 개최하고 24시간 전까지 선박 대피를 완료하도록 기준을 정립했다. 직접 영향권 진입 시에는 항만과 방파제, 양식장 등의 운영을 중단하고 출입을 전면 통제한다.해수부는 양식수산물 피해보상 확대를 위해 지난 4월부터 보험 대상 어종을 기존 32종에서 고등어와 넙치 종자를 새롭게 포함한 34종으로 확대했다. 이와 함께 5월부터는 '화재'로 인한 수산물 피해까지 보장하는 특약 상품을 출시해 어업인들의 선택 폭을 넓혔다. 특히 현장의 목소리를 반영해 주요 어종의 보험 보상 기준도 일부 완화했다. 가리비는 기존 3㎝에서 1㎝로, 조피볼락은 40g에서 20g으로 크기 기준을 낮췄으며, 굴은 기존 '수하 후 30일'에서 '수하일 당일'부터 보상이 가능하도록 기준을 조정해 소형 개체나 초기 양식 단계에서의 피해 보장성을 높였다.중앙재난대책본부에 따르면 지난해 해양쓰레기 발생 피해 복구비도 18억3400만원이 소요됐다. 해수부는 기후에너지환경부와 함께 내달까지 집중정화기간 운영을 통한 피해예방에 나선다. 자연재난으로 인해 육상 쓰레기가 해양으로 유입 시 수거인력·정화선박 등을 총동원해 단기간 집중수거를 실시하고, 해양쓰레기 피해 발생 지역에 대한 수거·처리비도 20억원 지원한다.황종우 해수부 장관은 "최근 기후변화로 인해 태풍과 집중호우의 강도가 거세지고 있는 만큼, 사전 대비가 어느 때보다 중요하다"며 "국민의 생명과 안전을 최우선으로 삼고 관계기관과 협력해 여름철 해양수산 분야 자연재난 대응에 빈틈이 없도록 철저히 준비하겠다"라고 말했다.