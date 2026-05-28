‘초기 비용·보험할증 無’…롯데렌탈, 장기렌터카 광고 캠페인 공개

롯데렌탈 0 롯데렌터카 비즈카 광고 스틸컷. /롯데렌탈

롯데렌탈이 경제성·편리성·신뢰성을 앞세워 장기렌터카의 대중화에 나선다.28일 롯데렌탈은 '직장인들'에서 백부장 캐릭터로 친숙한 배우 백현진을 광고 모델 발탁하고 신규 광고 캠페인을 공개했다.이번 캠페인은 '더 싸니까, 편하니까, 1등이니까'를 핵심 메시지로 내세워 장기렌터카의 경제성과 편의성, 브랜드 신뢰도를 강조했다.롯데렌탈에 따르면 장기렌트의 장점으로 초기 목돈 부담이 적은 점과 절세 혜택 등을 꼽았다. 신차 구매 시 발생하는 취득세, 자동차세 등 세금과 보험료가 월 대여료에 포함돼 있어 별도로 납부할 필요가 없으며, 사업자라면 연간 최대 1500만원까지 비용 처리가 가능하다.보험료·정비비까지 월 대여료에 포함돼 있어 실질 비용 부담이 낮다. 예측 가능한 고정 비용으로 차량을 운용할 수 있어 자금 계획도 수월하다. 자동차세·보험료·정비비 등 차량 관련 비용이 월 대여료 청구서 하나로 통합되기 때문에 납부 일정을 따로 챙기거나 각종 청구서를 관리할 필요가 없다.전문 정비사가 차량이 주차된 곳으로 직접 찾아와 엔진오일 무료 교체를 비롯해 배터리·부동액·워셔액·브레이크 패드 점검 등 8개 항목을 주기적으로 관리한다.이밖에도 차종에 따라 롯데스카이힐CC, 롯데리조트, 롯데호텔, 세차클링, GS칼텍스 등에서 혜택을 누릴 수 있는 멤버십 프로그램 이용이 가능하다.롯데렌탈 관계자는 "롯데렌터카 비즈카는 초기 비용 부담 없이 세금·보험·정비까지 한 번에 해결되는 사업자 맞춤형 솔루션이며, 롯데렌터카 마이카는 내 차를 사는 더 나은 방법을 고민하는 개인을 위한 합리적인 선택"이라며 "차량 고민을 덜고 본업에 더 집중할 수 있도록 고객 신뢰를 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.