정청래, ‘투트랙’ 지원 유세…“李 지지자 투표장 나와달라”

유튜브 채널서 야당 공세

clip20260528163726 0 정청래 더불어민주당 대표가 28일 국회에서 더불어민주당 국토위·행안위 주최로 열린 전문가 긴급 좌담회 '서울의 안전 이대로 괜찮은가?'에서 서소문고가 붕괴 사고 희생자들을 위한 묵념을 하고 있다./이병화기자

정청래 더불어민주당 대표가 28일 서울과 경북을 오가며 6·3 지방선거 지원 유세에 나섰다. 정 대표는 현장 유세와 '최욱의 매불쇼'와 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 등 유튜브 방송 출연을 병행하며 야당을 향한 공세도 이어갔다.정 대표는 이날 오전 김종무 서울 강동구청장 후보 지원 유세에서 "이재명 대통령을 좋아하고 지지하시는 분들이 꼭 투표장에 나와달라"며 "민주당 후보가 다소 부족하고 마음에 들지 않더라도 대통령이 더 힘차게 국정을 돌볼 수 있도록 민주당 후보에게 꼭 투표해 달라"고 호소했다.국민의힘 출신 전직 대통령들이 후보 지원에 나선 데 대해서는 비판의 목소리를 높였다. 정 대표는 "국정농단으로 탄핵당한 박근혜 전 대통령이 돌아다니고, 부정부패로 감옥에 간 이명박 전 대통령이 돌아다니는 상황"이라며 "저들은 이른바 보수 결집을 얘기한다. 민주개혁진보 세력이 더 결집해야 한다"고 강조했다.정 대표는 이날 유튜브 채널 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해서도 이번 선거가 이재명 대통령에게 힘을 실어주는 선거라고 주장했다. 그는 "이번 선거가 잘못되면 이 대통령에게 큰일 난다는 생각으로 진보 대결집을 이뤄야 한다"며 "내란 세력과 내란을 극복한 국민 간의 대결"이라고 말했다.부산 북갑 국회의원 보궐선거와 관련해서는 무소속 한동훈 후보 지지층의 움직임을 언급하며 "우르르 몰려다니며 물건도 사준다고 하는데, 그분들은 투표권이 없다"고 말했다. 이어 "전재수와 하정우가 손을 붙잡고 부산 북구 유권자들에게 낮은 자세로, 절실한 마음으로 다가가는 게 필요하다"고 강조했다.오후에는 경북으로 이동해 오중기 경북지사 후보 지원에 나섰다. 정 대표는 경북 김천과 구미에서 각각 나영민 김천시장 후보, 장세용 구미시장 후보 지원 유세를 벌였다.