여의도순복음교회 ‘52회 순복음세계선교대회’ 개최...677명 선교사 찾아

27일~29일까지 대성전과 파주 영산수련원서 개최

clip20260528164352 0 서울 여의도순복음교회 대성전에서 27일 열린 '제52회 순복음세계선교대회' 전경./제공=여의도순복음교회

clip20260528165312 0 설교하는 이영훈 목사./제공=여의도순복음교회

각국 선교지 고유의 전통의상을 입은 677명의 선교사들이 한국을 찾았다.여의도순복음교회는 '제52회 순복음세계선교대회'가 전날 서울 여의도순복음교회 대성전에서 열렸다고 28일 밝혔다.'선교, 오직 십자가의 능력으로(갈 6:14)'라는 주제로 개최된 올해 대회에는 67개국에서 파송돼 헌신하고 있는 677명의 순복음 선교사들과 그 가족, 그리고 수만 명의 여의도순복음교회 성도들이 참석했다. 이번 대회는 오는 29일까지 3일간 대성전과 경기도 파주 영산수련원에서 다채로운 프로그램으로 진행된다.27일 오전 10시에 시작된 본예배는 이번 대회의 백미인 '선교사 입장식'으로 문을 열었다. 각국 선교지 고유의 전통의상을 입은 677명의 선교사들이 전 세계 해외 총회 소개와 함께 대성전으로 입장하자, 성도들은 뜨거운 박수로 환영했다. 이어 안경회 장로(선교분과위원회 위원장)의 개회선언으로 본격적인 예배가 시작됐다.이날 예배에서 '담대하게 거침없이'(사도행전 28:30~31)라는 제하의 말씀을 전한 이영훈 담임목사(재단법인 순복음선교회 이사장)는 "지금 세계는 전쟁과 기근, 재난으로 깊은 탄식과 절망 속에 빠져 있으며, 이를 구원할 유일한 길은 오직 예수 그리스도의 십자가뿐"이라며 선교의 본질을 강조했다.이 목사는 또한 "사도 바울이 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다고 고백했던 것처럼, 우리 선교의 참된 동력 역시 오직 십자가의 은혜와 능력에서 나온다"라면서 "척박한 땅끝에서 이름도 빛도 없이 눈물과 땀을 흘리며 사역하는 선교사님들이 이번 대회를 통해 십자가 신앙으로 철저히 무장하여, 어떠한 환경 속에서도 담대하게 그리고 거침없이 하나님 나라의 복음을 전파하길 바란다"고 격려와 위로의 메시지를 전했다.설교 후 이어진 통성기도 시간에는 김용만 선교사((순)CIS총회 총회장)의 인도로 전 성도가 선교지 교회의 부흥과 사역의 지경 확장, 선교사들의 건강과 안전, 사역지의 복음화 및 제자화를 위해 기도했다. 이어서 윤호용 선교사(미국)와 허광명 선교사(인도네시아)의 생생한 선교 사역 보고가 진행됐다.첫날 대성전에서의 본예배와 기념촬영을 마친 선교사들은 파주 영산수련원으로 자리를 옮겨 '선교사 수련회' 일정에 돌입했다. 수련회 기간 동안에는 엄태욱 목사의 개회예배를 시작으로 박성민 목사(한국CCC 대표), 류영모 목사(한소망교회 원로목사)의 특강이 진행되며, '우리 교회, 좋은 교회 - 이렇게 선교한다' 발표 세션 및 '대륙별 선교 보고와 향후 선교 전략' 회의를 통해 포스트 코로나 시대의 고도화된 선교 비전을 수립하게 된다. 동시에 경기도 용인 대웅경영개발원에서는 선교사 자녀들을 위한 '선교사 자녀 캠프'도 함께 진행된다.이번 대회는 오는 29일 오전 이영훈 담임목사가 인도하는 폐회예배로 공식 수련회 일정을 마무리한 후, 같은 날 저녁 8시 여의도순복음교회 대성전에서 전 성도와 다음 세대가 함께 참여하는 '다음 세대와 선교사가 함께하는 금요성령대망회'를 끝으로 대단원의 막을 내릴 예정이다.