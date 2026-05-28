‘더 뉴 아우디 A6’ 출시 기념 시승 행사, 서울·부산 등 전국서 진행

아우디코리아 0 '더 뉴 아우디 A6 테이스트 드라이브' 시승행사 포스터. /아우디코리아

아우디코리아가 '더 뉴 아우디 A6'의 출시를 기념한 시승행사를 진행한다고 28일 밝혔다. 서울·경기·원주·전주·부산 등 전국 주요 지역에서 매주 주말마다 고객을 직접 만난다.더 뉴 아우디 A6는 브랜드의 핵심 가치인 기술과 진보, 효율, 디자인, 그리고 퍼포먼스를 집약한 프리미엄 비즈니스 세단이다. 향상된 공기역학 설계를 통해 효율성과 정숙성을 높였으며, 직관적인 디지털 인터페이스를 기반으로 한층 진보된 주행 경험을 제공한다.행사는 6월 12일부터 7월 19일까지 진행한다. 이번 행사의 첫 일정은 서울 삼성동 앤헤이븐(And haven)이다. 이후 경기, 원주, 전주, 부산 등 전국 주요 도시로 확대 운영될 예정이다.참가고객은 아우디 엑스퍼트의 전문적인 A6차량 프레젠테이션과 함께 전시 차량을 자유롭게 시승할 수 있다. 또 전문 딜러와 1대1 상담을 통해 구매 혜택에 대해 안내 받을 수 있다.또 행사 현장에서는 SNS 포스팅 이벤트를 개최한다. 참여 고객 중 추첨을 통해 아우디 레볼루트 F1® 팀 공식 액세서리 및 아우디 공식 액세서리 제품을 증정할 예정이다.지역별 세부 일정과 프로그램은 아우디 코리아 공식 홈페이지와 소셜미디어 채널, 네이버 플레이스 예약 페이지에서 확인 가능하다.참가 신청은 네이버 플레이스 예약 페이지를 통해 가능하며, 사전 예약 후 시승을 완료한 고객에게는 올데이 브런치 또는 카페 메뉴와 함께 기념품이 제공된다.