유의동 “보수 힘 합쳐야”…황교안 “명분쌓기용 정치쇼”

평택을 보수 단일화 관련 회견하는 유의동 후보<YONHAP NO-5448> 0 6·3 지방선거-재보선 사전 투표를 하루 앞둔 28일 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 국민의힘 유의동 후보가 서울 여의도 중앙당사에서 보수 단일화와 관련한 기자회견을 하고 있다. /연합

유의동 국민의힘 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 6·3지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 황교안 자유와혁신 후보에게 단일화를 재차 촉구했다.유 후보는 이날 여의도 중앙당사에 기자간담회를 열고 "우리가 하나로 힘을 모으지 못하면 파렴치한 범죄에 연루된 의혹이 있는 후보들이 당선될 것"이라며 "그들에게 면죄부를 주는 일만큼은 막아야 한다"고 밝혔다.그는 "지금 평택에는 정치 역사상 최악의 후보들이 난립해 있다"며 "정치권에서 퇴출돼야 할 후보들을 상대로 우리는 압도적 우세를 점하지 못하고 있다. 보수의 목소리가 흩어지고 갈라져 있기 때문"이라고 강조했다.이어 "선거가 막바지로 치달으면서 황 후보께 보수의 힘을 하나로 합쳐야 한다는 지역 주민들의 간절한 요구를 전하고 보수를 지키는 결단을 함께 내려주시길 간곡히 호소 드렸다"며 "하지만 아쉽게도 그 자리에서 바로 답을 듣지는 못했다"고 했다.유 후보는 "한 번의 만남으로 모든 것이 성사될 것이라 생각하지 않는다"며 "마지막 순간까지 보수의 승리를 위한 결단을 이끌어 낼 수 있도록 제 모든 노력을 다하겠다"고 목소리를 높였다.그러면서 "우리가 하나로 힘을 모으지 못하면 파렴치한 범죄에 연루된 의혹이 있는 후보들이 당선될 것"이라며 "그들에게 면죄부를 주는 일만큼은 막아야 하지 않겠나"라고 강조했다.유 후보는 "남극과 북극만큼 떨어진 저들도 야합하는데 왜 우리는 서로 갈라져 있냐"며 "분열은 분열에 그치지 않는다. 분열된 한 표는 도덕성도 이념도 최악인 김용남과 조국을 도울 뿐이다. 제1야당 후보, 평택을 아들, 저 유의동으로 뜻을 모으면 저들을 꺾을 수 있다"고 했다.이에 대해 황 후보는 '명분 쌓기용 정치쇼'라며 강하게 반발했다. 황 후보는 이날 경기 평택 선거캠프 사무실에서 기자회견을 열고 "앞에서는 단일화 노력을 하는 척 생색을 내고 뒤에서는 책임을 떠넘기려는 유 후보의 얄팍한 정치공학적 계산에 깊은 유감을 표한다"고 했다.황 후보는 "알맹이도 진정성도 없는 이번 회견은 오직 선거 판세를 흔들고 유권자를 현혹하기 위한 명분쌓기용 언론플레이"라며 "진정으로 보수 승리와 평택의 미래를 걱정한다면 언론을 이용해 압박할 것이 아니라 진정어린 소통과 조율의과정을 거치는 것이 상식"이라고 지적했다.