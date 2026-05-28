北 “비핵화 없을 것” 발표에 中 “정책 연속성 유지”

'비핵화' 언급 없이 기존 입장 반복
쿼드 향해서는 "진영대결 반대" 비난
이보다 앞서 쿼드 소속 외교장관들은 지난 26일 인도에서 회의를 열고 "북한의 완전한 비핵화에 대한 우리의 의지를 재확인한다"는 내용의 공동성명을 발표한 바 있다. 당시 이들은 중국을 직접 거론하지는 않았으나 동중국해와 남중국해 상황을 거론하면서 어떠한 강경 조치도 하지 말라는 취지의 강력한 경고 역시 내놨다.
베이징 외교 소식통들의 전언에 따르면 북한 외무성 대변인은 이날 조선중앙통신 기자 질의에 대한 답변 형식으로 "우리 국가의 합법적인 주권적 권리행사를 걸고 들면서 그 무슨 '비핵화'를 운운하는 것은 쿼드가 미국의 일극 지배 전략 실현에 복무하는 정치·외교적 도구에 불과하다는 것을 입증해준다"면서 "다시금 명백히 하지만 조선민주주의인민공화국(북한)의 '비핵화'는 절대로, 영원히 없을 것"이라고 밝혔다.
중국은 과거 한국은 말할 것도 없고 북한과 정상회담을 할 때에도 비핵화를 언급하면서 '북핵 불용' 태도를 견지해왔다. 그러나 최근 들어서는 비핵화를 공개적으로 거론하지 않은 채 국제사회의 대북제재에는 공개적으로 반대하고 있다.
하지만 중국 외교부는 미국 백악관이 지난 14∼15일 베이징에서 열린 미중 정상회담 이후 발표한 팩트시트를 통해 "도널드 트럼프 대통령과 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석은 북한을 비핵화한다는 공유된 목표를 확인했다"고 밝힌 것과 관련, "중국의 입장과 정책은 연속성과 안정성을 유지하고 있다"고 언급한 바 있다. 적극적인 입장 피력을 하지는 않아도 중국이 북한 비핵화 방침을 폐기한 것은 아니라는 해석이 가능할 수밖에 없다.