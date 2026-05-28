전국 3571곳 사전투표...국민의 선택 시작된다

29.30일 이틀 동안 06시~18시까지
요동치는 판세, 여야 투표참여 호소
28일 중앙선거관리위원회에 따르면 유권자들은 사전투표 기간인 29~30일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 사전투표소 3571곳 어디에서나 투표할 수 있다.
투표를 하기 위해서는 주민등록증, 운전면허증 등 생년월일과 사진이 포함된 신분증을 지참해야 한다. 모바일 신분증의 경우 캡처해 저장한 이미지는 인정되지 않는다. 투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털사이트에서 확인할 수 있다.
투표 방식은 관내 투표자와 관외 투표자에 따라 다르다. 관내 투표자는 기표를 마친 뒤 투표지를 투표함에 바로 넣으면 된다.
반면 관외 투표자는 투표지를 회송용 봉투에 넣어 봉합한 뒤 봉투째 투표함에 넣어야 한다. 기표할 때는 반드시 기표소에 마련된 기표용구를 사용해야 한다. 선거인 본인의 도장이나 필기구 등으로 기표하면 무효 처리된다.
지역 유권자 대부분은 총 7장의 투표용지를 받는다. 세종과 제주 유권자는 각각 4장씩 받는다. 부산 북구갑·경기 평택을 등 국회의원 재·보궐선거가 치러지는 지역 유권자는 투표용지를 1장 더 받는다. 관외 투표자는 투표용지와 함께 회송용 봉투도 받는다.
여야는 사전투표 개시를 앞두고 투표 참여를 호소하고 나섰다.
선거 막판 접전 지역이 늘어나면서 지지층을 최대한 투표장으로 끌어내기 위해 당력을 집중하는 분위기다.
정청래 민주당 대표는 이날 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "이재명 대통령을 지지하는 모든 국민이 다 나와서 투표하자. 사전투표 꼭 해주길 바란다"고 말했다. 정희용 국민의힘 사무총장도 "사전투표에 대해 걱정하는 일이 없도록 전 과정을 살피고 점검하겠다"며 투표를 독려했다.