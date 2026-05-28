전국 3571곳 사전투표...국민의 선택 시작된다

제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 서울 종로 1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 선거사무원 등이 장비를 점검하고 있다. 29일부터 이틀간 유권자는 주소지와 관계 없이 전국 사전투표소 어디에서나 오전 6시부터 오후 6시까지 한 표를 행사할 수 있다. 사전투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 포털사이트에서 확인이 가능하다. /정재훈 기자 hoon79@