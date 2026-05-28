닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

박근혜 전국 지원 유세에 보수 결집… 장동혁은 충청권 ‘올인’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260529010008632

글자크기

닫기

김동욱 기자

승인 : 2026. 05. 28. 17:57

朴 전 대통령, 원주서 김진태 지원사격
TK·PK 이어 강원 등판에 존재감 ↑
정치권 "朴, 국힘 선대위원장" 평가도
張, 논산서 유세 재개속 대여공세 고삐
박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거 사전 투표를 하루 앞둔 28일 강원도 원주시 중앙시장을 찾아 시민들과 인사를 하고 있다. /원주=이병화 기자 photolbh@
박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거 막판 전국 단위 지원 유세를 펴며 보수층 결집 선봉에 나서고 있다. 반면 장동혁 국민의힘 대표는 고향인 충청권을 중심으로 일정을 소화하면서, 선거 국면에서 전직 대통령의 존재감이 당 대표보다 더 부각되고 있다는 평가가 나온다.

28일 정치권에 따르면 박 전 대통령은 '보수 텃밭'인 TK(대구·경북)를 비롯해 PK(부산·경남), 강원 등 전국 각지를 돌며 국민의힘 후보 지원 유세에 나서고 있다. 박 전 대통령은 이날 강원 원주 중앙시장을 찾아 "김진태 강원지사 후보는 정말 책임감 있고 성실하게 일을 잘하는 분"이라며 "강원도가 계속 발전해 나가려면 김 후보 같은 분이 꼭 필요하다"고 말했다.

박 전 대통령 측은 이 같은 행보가 보수 진영 결집에 도움이 되고 있다고 보고 있다. 유영하 국민의힘 의원은 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "지금까지 보수 진영이 패배의식에 젖어 있었다"며 "박 전 대통령이 보수 세력의 구심 역할을 할 수 있다"고 말했다. 유 의원은 또 "국민의힘에 실망해 투표를 하지 않겠다는 분들이 굉장히 많은데, 박 전 대통령이 등판한 것을 보고 투표장에 가야겠다는 생각으로 많이 바뀌었다"고 했다.

당 지도부도 박 전 대통령의 지원 유세를 긍정적으로 평가하고 있다. 장 대표는 이날 페이스북에 "박 전 대통령이 가는 곳마다 수많은 국민들이 모여 환영하고 박수를 보낸다"고 말했다. 정희용 사무총장도 기자간담회에서 "후보들의 열정적인 선거운동과 박 전 대통령의 지원이 더해져 지지층이 결집하면서 곳곳에서 초접전 양상이 나타나고 있다"고 밝혔다.

다만 박 전 대통령의 행보가 부각될수록 장 대표의 존재감이 상대적으로 약해지는 것 아니냐는 지적도 제기된다. 박 전 대통령이 전국을 돌며 보수층 결집에 나서는 동안, 장 대표의 일정은 자신의 고향인 충청권에 집중되는 양상을 보이고 있어서다. 정치권 일각에서는 "박 전 대통령이 사실상 국민의힘 선대위원장 역할을 하고 있다"는 평가도 나온다.

장 대표는 공식 선거운동 첫날 대전에서 유세를 시작한 데 이어 이날도 충남 금산과 논산을 찾았다. 29일에도 세종을 방문할 예정이다. 장 대표는 공식 선거운동 일주일 동안 충청권을 세 차례 찾았지만, 이번 지방선거 최대 승부처로 꼽히는 서울은 한 차례 방문하는 데 그쳤다.

장 대표는 이재명 대통령을 겨냥한 공세 수위도 끌어올리고 있다. 장 대표는 이날 논산 화지중앙시장 지원 유세에서 "이재명은 '대통령도 죄 지으면 감옥 가자'라고 말해놓고 대통령이 되자마자 자기 재판 5개를 멈춰 세웠다"며 "그것도 모자라 아예 자기 재판은 전부 다 없애겠다고 한다. 국민 앞에 평생 사죄해야 할 일"이라고 비판했다.
김동욱 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기