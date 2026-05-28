사전투표 ‘李 효과’ 어디까지… 靑 ‘예의주시’

28일 정치권에 따르면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 최근 여론조사에서 60% 안팎을 유지하고 있다. 지방선거를 앞두고 여권에서는 대통령 지지율이 선거에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있다. 청와대는 표면적으로는 대통령을 선거 소재로 삼는 것은 부적절하다는 입장이다. 최근 울산·부산 등 부울경 일정이 집중된 데 대해서도 조선·해양·문화·전통시장 현안을 점검하기 위한 공식 국정 행보라고 설명하고 있다.
이 대통령도 이날 수석보좌관회의에서 최근 전통시장 방문 일정을 언급하며 "왜 시장에서 밥 먹으러 갔느냐고 주장하는 사람도 있다"며 "원래 저는 시장에서 밥 먹는 걸 좋아하니까 좀 이해하길 바란다"고 말했다. 부산 전통시장 방문을 둘러싼 야권의 선거개입 공세를 일축한 발언으로 풀이된다.
청와대의 부담은 부울경 일정에만 그치지 않는다. 대통령의 높은 지지율이 선거 판세에 어느 정도 영향을 미칠지를 가늠할 또 다른 승부처는 서울이다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 '새 인물론'과 이재명 정부와의 정책 호흡을 전면에 내세우고 있다.
반면 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 정부·여당 견제론과 부동산 정책 이슈를 고리로 맞서고 있다. 여기에 서소문 고가도로 붕괴 사고까지 겹치면서 서울 선거는 안전 책임론과 부동산 민심이 맞물린 초접전 구도로 흐르고 있다.
이번 지방선거 결과가 단순한 지역 권력 교체를 넘어 이재명 정부 2년 차 국정 운영에 대한 초반 평가로 해석될 수 있다는 점에서 청와대의 부담도 커지고 있다.