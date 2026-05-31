NC AI-포스코DX, 차세대 로봇 지능화 기술 공동 연구키로

지난 29일 로봇 파운데이션 모델 관련 협약

'로봇 두뇌' 역할 기술 연구 중심으로 추진

"협력 단계적 확대…피지컬 AI 생태계 선도"

[NC AI 보도사진]NC AI-포스코DX, 로봇 AI브레인 공동 개발 맞손 1 0 NC AI-포스코DX가 로봇 AI브레인 관련해 공동 개발하기로 했다. /NC AI

NC AI가 포스코DX와 함께 차세대 로봇 지능화 기술 연구에 나선다.31일 NC AI는 지난 29일 포스코DX와 로봇 파운데이션 모델(RFM) 공동 개발·기술 협력을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다.협약식엔 김민재 NC AI 최고기술책임자(CTO)와 윤석준 포스코DX 로봇자동화센터장 등 주요 관계자들이 참석했다.협약을 통해 두 회사는 로봇 파운데이션 모델 공동 연구, 시각·언어·행동 통합 VLA(Vision-Language-Action) 모델 최적화, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 환경 구축, 로봇 지능화 기술 검증, 운영 안정화·기술 지원 등의 분야에서 협력하기로 했다. 특히 로봇에 두뇌 역할을 할 수 있는 '범용 로봇 AI 모델' 개발을 위한 기술 연구를 중심으로 추진하기로 했다.구체적으로 NC AI는 차세대 로봇 파운데이션 모델의 핵심 기술인 VLA모델 최적화와 디지털 트윈 환경을 구축한다. 데이터를 기반으로 시각, 언어, 행동을 통합 처리하는 VLA 모델을 고도화하며 현실을 정밀하게 모사한 디지털 트윈 기반의 시뮬레이션 공간을 만들 예정이다. 이에 AI 모델을 가상환경에서 검증해 로봇의 상황 인지·자율 판단 성능을 극대화하겠다는 구상이다. 포스코DX는 자동화·로보틱스 엔지니어링 전문성을 바탕으로 디지털 트윈 기반 테스트 환경 구성과 기술 실증 협력을 지원한다.두 회사는 공동 연구 범위를 지속 확대하고 산업 환경 기반의 로봇 AI 기술 검증 체계를 단계적으로 구축해 나가겠다는 방침이다.김민재 NC AI CTO는 "포스코DX와의 협력을 통해 로봇 AI 기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장을 목표로 범용 피지컬AI 생태계를 함께 선도해 나갈 것"이라고 했다. 윤석준 포스코DX 로봇자동화센터장은 "전문기술 보유 기업과의 지속적인 협력을 통해 로봇제어·운영 플랫폼 등 핵심 솔루션을 내재화하고 고위험·고강도 현장의 자동화 기술 수준을 높여가고 있다"며 "범용 로봇의 산업현장에서의 활용 가능성을 확인할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.