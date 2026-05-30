사전투표율 오후 2시 18.61%…동시간대 기준 역대 최고 수준

830만여명 참여…서울 18.38% 기록

clip20260530142522 0 30일 서울 중랑구청에 마련된 사전투표소에서 한 시민이 선거종사원 안내를 받고 있다./연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 사전투표가 높은 참여 열기 속에 진행되고 있다. 사전투표 둘째 날인 30일 오후 2시 기준 전국 평균 투표율은 18.61%로, 직전 지방선거 같은 시간대보다 2%포인트 이상 높은 것으로 나타났다.중앙선거관리위원회는 전날 오전 6시부터 시작된 사전투표에 전체 유권자 4464만9908명 가운데 830만8933명이 참여했다고 밝혔다. 이에 따른 전국 평균 투표율은 18.61%를 기록했다.이는 2022년 제8회 전국동시지방선거 당시 같은 시간대 투표율인 16.37%보다 2.24%포인트 높은 수치다. 이번 지방선거가 이재명 정부 출범 이후 처음 치러지는 전국 단위 선거라는 점이 주효했다는 분석이다.지역별로는 호남권의 투표 열기가 두드러졌다. 전남이 32.69%로 전국 최고 투표율을 기록했고, 전북이 28.97%로 뒤를 이었다. 강원은 22.21%, 광주는 22.10%를 기록하며 전국 평균을 웃돌았다.반면 대구는 14.68%로 전국에서 가장 낮은 투표율을 보였다. 경기 16.30%, 부산 16.87%, 인천 16.89% 등도 상대적으로 낮은 수준에 머물렀다. 서울은 18.38%로 전국 평균과 비슷한 수준을 나타냈다.정치권은 본투표를 나흘 앞둔 시점에서 사전투표율이 직전 지방선거보다 높은 흐름을 보이자 지역별 투표율 추이와 지지층 결집 여부를 예의주시하고 있다. 특히 접전 지역을 중심으로는 사전투표 참여율이 최종 결과에 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.사전투표는 이날 오후 6시까지 전국 3571개 투표소에서 진행된다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 본인 확인이 가능한 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지와 대표전화 1390을 통해 확인할 수 있다.