‘딥페이크’ 파문에 과열되는 경남지사 선거전

선관위, 박완수 캠프 등 9명 검찰 수사 의뢰

양측 공방 속 폭로감독 “지시는 명백한 팩트”

허성무 반박 0 허성무 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보 캠프 총괄상임선대위원장(가운데)이 지난 29일 국민의힘 박완수 후보 측의 불법 가짜영상 제작과 관권선거 의혹을 규탄하는 기자회견을 하고 있다. /허균 기자

유해남 반박 0 국민의힘 박완수 경남도지사 후보 캠프 유해남 수석대변인이 민주당 측이 제기한 AI 딥페이크 가짜 영상 제작 의혹에 대해 반박하고 있다./ 허균 기자

6.3지방선거 경남도지사 선거전이 인공지능(AI) 딥페이크 영상을 활용한 불법 선거운동과 관권선거 의혹으로 요동치고 있다.경남도선거관리위원회는 선거기간 금지된 후보자 비방용 딥페이크 영상을 제작해 유포하고 공무원 신분으로 선거를 지원한 혐의 등으로 국민의힘 박완수 경남지사 후보 캠프 관계자 등 9명을 창원지검에 수사를 의뢰했다고 31일 밝혔다. 검찰에 수사 의뢰된 이들은 불법 영상 제작·배포 의혹을 받는 채널 관계자 3명, 외부 영상업체에 자료를 제공한 전직 공무원 4명, 임금 지급 관여자와 최초 의혹을 폭로한 캠프 전 총괄영상팀장 A감독 등이다.이번 파문은 박 후보 캠프에서 영상 제작을 담당했던 영화감독 출신 A씨가 더불어민주당 김경수 후보를 비방하는 AI 딥페이크 영상을 만들어 유튜브에 유포했다고 폭로하면서 시작됐다.특히 영상 제작 과정에 경남도청 현직 공무원들이 개입해 자료를 제공하고 수정을 지시했다는 관권선거 의혹까지 제기돼 파장이 확산하고 있다. 도선관위는 A씨가 박 후보 예비후보 등록 이전에 유사 선거사무소를 개설해 사전선거운동을 했는지 여부도 함께 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.사안이 커지자 김 후보 측과 박 후보 측은 사생결단식 폭로전을 펼치며 정면충돌했다. 허성무 김경수 캠프 총괄상임선대위원장은 지난 29일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "박 후보 측의 불법 가짜 영상 제작과 경남도청 공무원의 선거 개입 의혹은 명백한 관권선거"라며 즉각적인 사퇴를 촉구했다. 김 후보 캠프는 박 후보와 캠프 관계자들을 공직선거법 및 지방공무원법 위반 혐의로 경남경찰청에 고발했다.이에 박 후보 캠프 유해남 수석대변인은 긴급 반박회견을 통해 역공에 나섰다. 유 수석대변인은 "이번 사안은 제보자 A씨의 일방적인 주장일 뿐이며 캠프 차원에서 딥페이크 영상을 조직적으로 제작하거나 지시한 적이 없다"고 선을 그었다. 이어 A씨가 업체 관계자와 나눈 카카오톡 대화 내용을 공개하며 "A씨가 민주당 인사와 접촉 가능성을 스스로 언급한 만큼 접촉설의 사실관계를 밝히라"고 유착 의혹을 제기했다.양측의 공방이 과열되자 의혹을 폭로한 제보자 A감독이 직접 반박에 나섰다. A감독은 언론과의 인터뷰에서 민주당 유착설을 전면 부인하면서 "박 후보 캠프 측이 동영상 제작 자료를 건넨 인물이 임기제 공무원이라고 이미 자백했다"라며 "캠프 수뇌부가 동영상 제작을 지시하고 보고받은 것은 명확한 팩트이며 이 같은 범죄 혐의를 치졸한 신상 털기로 가릴 수는 없다"라고 주장했다.