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대청병원, 빠른 진료연계 등 환자중심 의료서비스 강화

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최정현 기자

승인 : 2026. 05. 31. 09:49

KB라이프파트너스 HO&F지사와 업무협약…핫라인 운영
유질환자 신속 검사 및 치료 제공…지역사회 의료복지 기여
대청병원 협약
최원준 대청병원장(가운데)이 KB라이프파트너스 HO&F지사와 상호 협력 및 지역사회 의료복지 향상을 위한 업무협약을 체결하고 있다./대청병원
대전 대청종합병원이 빠른 진료 연계 등 환자 중심의 의료서비스 강화에 나섰다.

31일 대청병원에 따르면 지역 내 유관기관들과 핫라인(Hot Line) 운영을 통해 빠른 진료를 연계하고 유질환자에 대한 신속한 검사 및 치료 제공 등에 적극 힘쓰기로 했다.

이와 관련, 대청병원은 최근 KB라이프파트너스 HO&F지사와 상호 협력과 지역사회 의료복지 향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 임직원과 고객들에게 보다 신속하고 안전한 의료서비스를 제공하기 위한 협력체계를 구축하기로 했다. 핫라인 운영을 통한 유질환자에 대한 신속한 검사와 치료가 이뤄질 예정이다.

또 대청병원은 응급복부수술과 노인 골절수술 후 중환자실 치료 등 중증환자 대상의 안전한 의료서비스를 제공하고, 병원의 특성화된 진료 시스템과 전문 의료서비스를 적극 지원할 계획이다.

최원준 병원장은 "이번 협약을 계기로 보다 체계적이고 수준 높은 의료서비스를 제공할 수 있도록 협력을 이어가겠다"며 "앞으로도 지역사회 건강 증진과 의료복지 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
최정현 기자

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