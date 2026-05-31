강태영 농협은행장, 에이오팜 찾아 현장경영…애그테크 지원 점검

농식품 펀드 투자기업 성장 지원 논의

AI 농산물 선별 시스템 운영 확인

[농협은행 보도자료] NH농협은행장, 농협은행 투자기업 ㈜에이오팜 현장 방문 (1) 0 강태영 NH농협은행장(왼쪽 세 번째)과 곽호재 에이오팜 대표(왼쪽 네 번째)가 29일 경북 성주군 월항농협 산지유통센터에서 현장 방문에 앞서 기념 촬영을 하고 있다./NH농협은행

강태영 NH농협은행장이 농식품 펀드 투자기업인 에이오팜 현장을 찾아 AI 농산물 선별 시스템 운영 현황을 점검했다. 농촌 인력난 해소와 농산물 품질 경쟁력 제고에 기여하는 애그테크 기업의 성장 지원 방안을 살피기 위한 현장경영 차원이다.NH농협은행은 강 행장이 지난 29일 경북 성주군 소재 월항농협 산지유통센터(APC)를 방문해 에이오팜의 AI 선별 시스템 운영 현황을 점검했다고 31일 밝혔다. 에이오팜은 UNIST(울산과학기술원) 출신 곽호재 대표가 농촌 인력난 해소를 목표로 설립한 AI·딥러닝 기반 애그테크 스타트업이다.대표 솔루션인 AI 비파괴 선별 시스템 '에이오비전(AIOVISION)'은 참외, 사과 등 농산물의 기형·병충해·당도 등 26가지 결점 항목을 실시간으로 판정할 수 있다. 시간당 최대 3만6000개를 처리할 수 있어 숙련 인력 대비 30배 이상의 작업 효율을 구현한다는 설명이다.에이오팜은 농림축산식품부 A-벤처스 선정과 농산물유통 혁신기업 장관상 수상 등을 통해 기술력을 인정받았다. 이번 방문지인 월항농협 APC는 에이오팜의 AI 선별기 8조를 도입한 스마트 APC 선도 사례로 평가받고 있다.강 행장은 이날 곽 대표 등 경영진과 간담회를 열고 AI 선별 시스템 운영 성과와 기술 고도화 방안 등을 논의했다. 적용 품목 확대 전략과 경영 컨설팅, 네트워크 연계 지원, 여신·보증 등 금융 지원 확대, 성장 단계별 밸류업 전략도 함께 살폈다.강 행장은 "에이오팜의 AI 선별 기술은 농촌 인력난이라는 현장의 과제를 해결하는 동시에 농산물 품질 경쟁력까지 높이는 혁신 사례"라며 "농협은행은 우수 애그테크 기업들이 농업 현장 곳곳에 뿌리내릴 수 있도록 투자부터 성장까지 든든한 동반자 역할을 지속해나가겠다"고 말했다.