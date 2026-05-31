거세지는 ‘서울 쟁탈전’…“오세훈 10년 심판” vs “李 허수아비”

與 "안전 불감증 '오세훈 서울시' 끝내야"
野 "허수아비 아닌 시민 권익 수호자 필요"
31일 정원오 후보 캠프는 지방선거 막판 전략으로 '안전에 둔감한 오세훈 서울시'를 끝내는 데 집중하겠다고 밝혔다. 지난 10년간 오세훈 국민의힘 후보의 시정 운영을 '무능'으로 규정하며 날 선 공세에 나선 것이다.
이인영 정원오 캠프 상임선대위원장은 이날 기자회견에서 "선거 막판 전략으로 마지막 두 가지 캠페인에 집중하겠다"며 "하나는 정원오를 선택해 이재명 정부에 힘을 보태달라는 것이고, 또 하나는 안전 불감증의 오세훈 서울시를 끝내달라는 것"이라고 말했다.
특히 이 위원장은 이태원 참사와 GTX 철근 누락, 사소문 사고, 한강버스 문제 등을 거론하며 오 후보의 시정 능력을 정조준했다. 그는 "오세훈 10년 동안 유난히 안전사고가 많았고, 말만 화려했다는 비판이 '오세훈 심판론'의 저류를 관통하고 있다"며 "안전 불감증을 비롯해 무책임하고 무능했다는 비판에서 자유로울 수 없다"고 강조했다.
무엇보다 선거일이 가까워질수록 두 후보 간 접전 양상이 이어지면서 양측의 공방도 한층 격화되는 분위기다. 정 후보 캠프는 이날 승세가 굳어지고 있다는 자체 판단을 내놨지만, 최근까지 공개된 여론조사에서는 초접전 흐름이 이어지고 있다.
오 후보도 선거를 사흘 앞두고 '88시간 무한 책임 유세'에 돌입하며 막판 승부수를 던졌다. 이날 오전 8시부터 선거일 직전까지 서울 전역을 돌며 총력 유세를 벌이겠다는 계획이다. 오 후보는 "서울시민의 삶을 끝까지 책임지겠다는 무한 책임감을 증명하기 위한 사즉생의 각오"라고 밝혔다.
정 후보를 향한 공세도 이어갔다. 오 후보는 이날 기자회견에서 "대통령에 의해 선택돼 후보자가 된 정 후보는 준(準)임명직 허수아비 수준으로 처신할 수밖에 없다"며 "지금 서울에 필요한 것은 허수아비가 아니라 시민 권익의 수호자"라고 말했다.
오 후보는 자신이 선거에서 승리할 경우 정부 국무회의에 참석해 '서울시민 5대 명령'을 대통령 앞에서 설명하고 관철하겠다고 약속했다. 그는 5대 명령으로 '3대 긴급 부동산 정책 개선안'과 '2대 민생경제·민주주의 회복 제언' 등을 제시했다.