거세지는 ‘서울 쟁탈전’…“오세훈 10년 심판” vs “李 허수아비”

서울시장 선거 승리가 곧 지방선거 승리

與 "안전 불감증 '오세훈 서울시' 끝내야"

野 "허수아비 아닌 시민 권익 수호자 필요"

PS26052901490 0 정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽), 오세훈 국민의힘 서울시장 후보. /연합

6·3 지방선거가 사흘 앞으로 다가오면서 서울시장 자리를 둘러싼 여야 간 신경전이 최고조로 치닫고 있다. 서울시장 선거가 지방선거 전체 판세를 가늠하는 핵심 승부처로 꼽히는 만큼, 더불어민주당과 국민의힘 모두 막판 지지층 결집에 총력을 쏟는 모습이다. 민주당은 지난 10년간 이어진 '오세훈 시정'에 대한 심판론을 전면에 내세웠고, 국민의힘은 정원오 민주당 후보를 향해 '이재명 대통령의 허수아비'라고 맞받아쳤다.31일 정원오 후보 캠프는 지방선거 막판 전략으로 '안전에 둔감한 오세훈 서울시'를 끝내는 데 집중하겠다고 밝혔다. 지난 10년간 오세훈 국민의힘 후보의 시정 운영을 '무능'으로 규정하며 날 선 공세에 나선 것이다.이인영 정원오 캠프 상임선대위원장은 이날 기자회견에서 "선거 막판 전략으로 마지막 두 가지 캠페인에 집중하겠다"며 "하나는 정원오를 선택해 이재명 정부에 힘을 보태달라는 것이고, 또 하나는 안전 불감증의 오세훈 서울시를 끝내달라는 것"이라고 말했다.특히 이 위원장은 이태원 참사와 GTX 철근 누락, 사소문 사고, 한강버스 문제 등을 거론하며 오 후보의 시정 능력을 정조준했다. 그는 "오세훈 10년 동안 유난히 안전사고가 많았고, 말만 화려했다는 비판이 '오세훈 심판론'의 저류를 관통하고 있다"며 "안전 불감증을 비롯해 무책임하고 무능했다는 비판에서 자유로울 수 없다"고 강조했다.무엇보다 선거일이 가까워질수록 두 후보 간 접전 양상이 이어지면서 양측의 공방도 한층 격화되는 분위기다. 정 후보 캠프는 이날 승세가 굳어지고 있다는 자체 판단을 내놨지만, 최근까지 공개된 여론조사에서는 초접전 흐름이 이어지고 있다.오 후보도 선거를 사흘 앞두고 '88시간 무한 책임 유세'에 돌입하며 막판 승부수를 던졌다. 이날 오전 8시부터 선거일 직전까지 서울 전역을 돌며 총력 유세를 벌이겠다는 계획이다. 오 후보는 "서울시민의 삶을 끝까지 책임지겠다는 무한 책임감을 증명하기 위한 사즉생의 각오"라고 밝혔다.정 후보를 향한 공세도 이어갔다. 오 후보는 이날 기자회견에서 "대통령에 의해 선택돼 후보자가 된 정 후보는 준(準)임명직 허수아비 수준으로 처신할 수밖에 없다"며 "지금 서울에 필요한 것은 허수아비가 아니라 시민 권익의 수호자"라고 말했다.오 후보는 자신이 선거에서 승리할 경우 정부 국무회의에 참석해 '서울시민 5대 명령'을 대통령 앞에서 설명하고 관철하겠다고 약속했다. 그는 5대 명령으로 '3대 긴급 부동산 정책 개선안'과 '2대 민생경제·민주주의 회복 제언' 등을 제시했다.