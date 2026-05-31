野 최은석 “李, 사전투표 논란 ‘최악의 저질 정치’”

clip20260531204858 0 최은석 국민의힘 의원

최은석 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 사전투표 현장에서 투표용지를 공개적으로 들어보인 행위에 대해 '최악의 저질 정치'라고 비판했다.최 의원은 31일 자신의 SNS를 통해 "이재명 대통령은 사전투표 현장에서 공직선거법 제167조를 정면으로 짓밟았다"며 "선거관리원의 제지에도 아랑곳하지 않은 채 본인이 기표한 투표용지를 공개적으로 들어 보였다. 이는 치밀하게 계산된 정치적 연출이자 사실상 특정 정치세력에 대한 공개 지지로 볼 수 있다"고 비판했다.최 의원은 이어 "이재명 대통령은 멈추지 않고 있다. 이제는 SNS까지 동원해 노골적인 선거 개입에 나서고 있다"면서 "대통령이 직접 나서 국민을 편 가르고, 반대 세력을 저속한 선동으로 몰아세우며 선거판 한복판에서 지지층 결집에 나서는 모습. 국민 통합의 책임을 진 대통령의 언어라고 보기 어렵다"고 했다.그러면서 이 대통령이 SNS에 플라톤을 인용하며 '정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에게 지배당하는 것'이라고 언급한 데 대해 최 의원은 "오히려 이 대통령이 스스로 인용한 '최악의 저질 정치'에 가장 가까운 모습 아닌가"라고 지적했다.최 의원은 세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 '악성 지배자'의 모습이 누구인지 국민들은 이미 판단하고 있다고 했다. 최 의원은 "(대통령은)자신의 범죄 혐의를 사실상 셀프 사면하기 위해 대한민국 법치를 송두리째 흔드는 '공소취소 특검법'이라는 전대미문의 악법을 들고 나오고, 고금리·고물가·고환율로 신음하는 국민들의 고통은 외면한 채 대한민국을 '노조 천국'으로 몰아가며 노사 문화와 산업 현장을 끝없이 흔들고 있다"며 "국민들은 사전투표장에서 보여준 대통령의 태도, 지금 대한민국이 흘러가는 방향을 똑똑히 보고 계신다"고 말했다.최 의원은 폭주하고 있는 이재명 정부와 민주당에 분명한 경고를 보내야 할 시간이라고 주장했다. 최 의원은 "이제는 대통령이 직접 나서 국민을 편 가르고 투표율까지 조정하려 드는 모습까지 보이고 있다"며 "힘을 모아주시기를 국민 여러분께 간곡히 호소드린다"고 말했다.