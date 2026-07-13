[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 13일

토끼띠

39년 더 큰 손실을 막아야 한다.

51년 행운이 따라오니 욕심을 내지 않는다.

63년 신경 쓰게 했던 근심은 오후쯤 나간다.

75년 문서 매매가 뒤늦게 이뤄진다.

87년 바라는 일이 많을 때는 마음을 비운다.

99년 마음을 비우니 근심이 사라진다.