[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 13일

쥐띠
36년 문서 운이 약한 날이다.
48년 귀인이 돕고 재물 운이 풀린다.
60년 대출받을 시기를 놓치니 신경 쓴다.
72년 운이 좋아져 새 소식을 듣는다.
84년 기쁜 소식이 없어도 계속 노력해야 한다.
96년 집안에 웃음소리가 가득하다.
소띠
37년 소망이 오후쯤 이뤄진다.
49년 불가능한 일도 가능하게 만드는 날이다.
61년 금전 운으로 생활이 윤택해진다.
73년 문서 매매 운이 따라주지 않는다.
85년 보증 부탁은 단번에 거절한다.
97년 귀인이 동남 북 방향에서 찾아온다.
범띠
38년 귀인을 만나 재물을 얻는다.
50년 재물 운이 조금씩 좋아지려고 한다.
62년 귀인을 만나 이익을 얻게 된다.
74년 바라던 소원이 뜻대로 성취되려고 한다.
86년 받은 은혜를 널리 베풀어야 한다.
98년 피곤하게 일이 많아진다.
토끼띠
39년 더 큰 손실을 막아야 한다.
51년 행운이 따라오니 욕심을 내지 않는다.
63년 신경 쓰게 했던 근심은 오후쯤 나간다.
75년 문서 매매가 뒤늦게 이뤄진다.
87년 바라는 일이 많을 때는 마음을 비운다.
99년 마음을 비우니 근심이 사라진다.
용띠
40년 문서 매매가 빠르게 성사된다.
52년 책임감 있게 최선을 다해야 한다.
64년 직접 몸으로 실천하니 운수대통한다.
76년 골치 아픈 일이 해결된다.
88년 어려움 끝에 바라던 것을 얻는다.
00년 흥이 절로 나니 바쁘게 움직이게 된다.
뱀띠
41년 계약하기 좋은 시기이니 운수대통한다.
53년 검진에서 좋은 결과를 듣는다.
65년 바라던 대로 문서 변동이 생긴다.
77년 순리대로 움직이니 구설수가 사라진다.
89년 얻기 힘든 것들은 빨리 포기해야 한다.
01년 욕심만 가득하면 행운이 따라오지 않는다.
말띠
42년 집안에 행복이 가득해지는 하루다.
54년 막혔던 문서 운이 다시 풀린다.
66년 믿을 만한 사람들을 만나게 된다.
78년 주변 지인들이 찾아오니 반갑다.
90년 언행과 행동을 각별히 신경 써야 한다.
02년 동창이나 귀인을 만나는 날이다.
양띠
43년 약속은 잘 지켜 실천해야 한다.
55년 나들이에서 인척을 만나거나 귀인을 만난다.
67년 금전 운이 한결 좋아진다.
79년 금전 고민에서 벗어나 운수대통한다.
91년 잦은 금전 지출로 스트레스만 쌓인다.
03년 인내심을 갖지 못해 짜증이 난다.
원숭이띠
32년 금전 운이 원활하게 풀린다.
44년 심신이 안정되고 편안해진다.
56년 가족과 함께 좋은 시간을 보낸다.
68년 재물을 잃을 운수니 빠르게 대비한다.
80년 만사가 뜻대로 되지 않으니 자중한다.
92년 바라던 소원을 성취한다.
닭띠
33년 집안에 꽃이 가득 피니 운수대통한다.
45년 목돈과 행운이 찾아온다.
57년 굽이 높은 신발을 각별히 조심한다.
69년 마음이 통하는 사람들과 담소를 나눈다.
81년 귀인이 나타나 금전 도움을 받는다.
93년 바쁘기만 하고 실속이 없는 날이다.
개띠
34년 덕을 베푸니 행운이 찾아온다.
46년 공들인 일에 대한 기쁜 소식이 들려온다.
58년 금전 문제가 해결된다.
70년 안 되는 일은 다 잊어버린다.
82년 예상치 못한 소식을 듣게 된다.
94년 필요 없는 말은 자제하는 것이 좋다.
돼지띠
35년 다투던 사람들과 빠르게 화해한다.
47년 집 안에서 잃어버린 물건을 되찾는다.
59년 신망을 얻으니 일이 잘 성사된다.
71년 바라던 성과를 달성하는 날이다.
83년 욕심부리다가 결국 후회한다.
95년 좋은 기회를 다시 얻으니 힘이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장