[카드뉴스] 몸이 보내는 암 초기 신호 TOP 7

대부분은 다른 원인일 수도 있지만,

몇 주 이상 지속된다면 확인이 필요합니다.

① 이유 없는 체중 감소

· 다이어트를 하지 않았는데 살이 빠진다 · 식욕이 줄었다 · 쉽게 피곤하다

몇 주 이상 지속된다면 원인 확인이 필요합니다.

② 3주 이상 계속되는 기침

· 감기가 끝났는데도 기침 · 쉰 목소리 · 피 섞인 가래

특히 흡연 경험이 있다면 검진을 고려하세요.

③ 배변·배뇨 습관 변화

· 혈변 · 혈뇨 · 변비와 설사 반복 · 배뇨 습관 변화

갑작스러운 변화가 계속된다면 진료가 필요합니다.

④ 상처가 오래 낫지 않는다

· 입안 궤양 · 혀 상처 · 피부 상처

2~3주 이상 지속되면 확인이 필요합니다.

⑤ 원인을 모르는 출혈

· 객혈 · 혈변 · 혈뇨 · 폐경 후 질 출혈

반복된다면 반드시 원인을 확인하세요.

⑥ 충분히 쉬어도 피곤하다

· 쉽게 지친다 · 무기력하다 · 회복되지 않는다

피로가 오래 지속된다면 검진을 고려해 보세요.

⑦ 만져지는 혹이나 림프절

· 목 · 겨드랑이 · 가슴 · 사타구니

통증이 없어도 커지거나 오래 지속되면 진료를 받으세요.