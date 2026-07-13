[카드뉴스] 몸이 보내는 암 초기 신호 TOP 7
대부분은 다른 원인일 수도 있지만,
몇 주 이상 지속된다면 확인이 필요합니다.
① 이유 없는 체중 감소
· 다이어트를 하지 않았는데 살이 빠진다
· 식욕이 줄었다
· 쉽게 피곤하다
몇 주 이상 지속된다면 원인 확인이 필요합니다.
② 3주 이상 계속되는 기침
· 감기가 끝났는데도 기침
· 쉰 목소리
· 피 섞인 가래
특히 흡연 경험이 있다면 검진을 고려하세요.
③ 배변·배뇨 습관 변화
· 혈변
· 혈뇨
· 변비와 설사 반복
· 배뇨 습관 변화
갑작스러운 변화가 계속된다면 진료가 필요합니다.
④ 상처가 오래 낫지 않는다
· 입안 궤양
· 혀 상처
· 피부 상처
2~3주 이상 지속되면 확인이 필요합니다.
⑤ 원인을 모르는 출혈
· 객혈
· 혈변 · 혈뇨
· 폐경 후 질 출혈
반복된다면 반드시 원인을 확인하세요.
⑥ 충분히 쉬어도 피곤하다
· 쉽게 지친다
· 무기력하다
· 회복되지 않는다
피로가 오래 지속된다면 검진을 고려해 보세요.
⑦ 만져지는 혹이나 림프절
· 목
· 겨드랑이
· 가슴
· 사타구니
통증이 없어도 커지거나 오래 지속되면 진료를 받으세요.
이런 경우 병원을 방문하세요
· 증상이 2~3주 이상 지속된다.
· 점점 심해진다.
· 원인을 알 수 없는 체중 감소
· 반복되는 출혈
· 가족력이 있다.
조기 발견은 치료 성공 가능성을 높입니다.
- 박종규 기자
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