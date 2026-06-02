카브루 ‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’, 6월 3일 상륙

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카브루(KABREW)의 리얼 하이볼 모델 ‘권은비’ /카브루

주류 브랜드 카브루(KABREW)가 제로슈거 트렌드를 반영한 신제품 '리얼 레몬 하이볼 생 제로슈거'를 선보인다.

카브루는 신제품을 오는 6월 3일부터 전국 GS25와 CU 편의점에서 판매한다고 3일 밝혔다. 제품은 편의점 채널을 중심으로 유통되며 출시와 함께 3캔 1만2000원 프로모션도 진행될 예정이다.

이번 신제품은 카브루의 리얼 하이볼 시리즈 가운데 레몬 플레이버를 기반으로 개발된 제로슈거 제품이다. 회사는 레몬 풍미를 유지하면서도 당 함량 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

제품에는 레몬 슬라이스를 활용해 시각적 요소를 강화했으며, 레몬 특유의 상큼한 맛과 탄산감을 구현하는 데 주력했다.

카브루는 신제품 출시와 함께 가수 권은비를 브랜드 모델로 선정하고 마케팅 활동도 전개할 계획이다. 회사는 권은비의 이미지가 여름 시즌과 제품 콘셉트에 부합한다고 판단해 모델로 발탁했다고 밝혔다.

최근 주류 업계에서는 건강과 칼로리를 고려하는 소비자 수요가 증가하면서 제로슈거 제품 출시가 이어지고 있다. 카브루 역시 이러한 시장 흐름에 맞춰 관련 제품군 확대에 나선 것으로 풀이된다.

카브루 관계자는 "제로슈거 제품에 대한 소비자 관심이 높아지고 있는 만큼 당 부담은 줄이고 레몬의 풍미와 청량감을 살리는 데 중점을 뒀다"며 "신제품 출시 이후 다양한 온·오프라인 마케팅 활동을 통해 소비자 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

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카브루(KABREW)의 리얼 하이볼 모델 ‘권은비’ /카브루