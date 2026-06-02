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국제 북미

트럼프, 이란과 종전 MOU “향후 1주일 안팎 합의 가능” 전망…“군사 승리보다 나을 수도”

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하만주 워싱턴 특파원

승인 : 2026. 06. 02. 08:29

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휴전 60일 연장·호르무즈 해협 전면 재개방 담긴 MOU 문안 조율 중
이란, 이스라엘 레바논 공격 반발 '협상 중단' 보도
트럼프, 양측 사격 중단 직접 중재
트럼프 "아직 몇 가지 확보해야"
USA-TRUMP/
도널드 트럼프 미국 대통령이 5월 31일(현지시간) 미국 버지니아주 스털링의 트럼프 내셔널 골프클럽으로 가기 위해 백악관을 떠나며 전화 통화를 하고 있다./로이터·연합
도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 호르무즈 해협 재개방을 포함한 이란과의 종전 양해각서(MOU) 합의가 향후 1주일 안팎에 가능할 수 있다고 전망했다.

트럼프 대통령은 이날 ABC방송과 전화 인터뷰에서 이같이 내다보면서 종전 합의가 "군사적 승리보다 더 나을 수도 있다"고 말했다.

◇ 트럼프 "좋아 보인다"…MOU에 휴전 60일 연장·호르무즈 전면 개방 담겨

트럼프 대통령은 협상 전망에 대해 "좋아 보인다, 좋아 보인다"며 MOU 체결 시점을 묻는 말에 "향후 1주일 안팎의 얘기를 하고 있다고 생각한다"고 답했다.

다만 그는 "나는 여전히 추가로 몇 가지 사안을 확보해야 한다"며 최종 합의에 이르지 않았음을 시사했다. 미국과 이란이 논의 중인 MOU에는 현행 휴전을 60일간 연장하는 동시에 호르무즈 해협에서 민간 선박의 통항을 전면 허용하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

IRAN-CRISIS/LEBANON-ISRAEL
레바논 시민들이 1일(현지시간) 베이루트 남부 교외 지역에서 피란길에 오르고 있다./로이터·연합
◇ "군사 승리보다 나을 수도"…핵무기 금지·HEU 제거 요구로 추가 조율 불가피

트럼프 대통령은 이란과의 종전 합의가 "군사적 승리보다 더 나을 수도 있다"고 평가했다. 이어 "간단한 일이 아니다. 당신은 정말 큰 국가에 관해 얘기하고 있다. 그 매우 큰 나라와 협상을 하는 것이고, 정말 엄청난 적대감이 있다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 또 "그들에게 쉬운 일이 아니다. 사실 우리 입장에서도 쉽지 않다. 하지만 우리는 얻어야 할 것들을 얻고 있다"고 말했다.

트럼프 대통령이 종전 합의의 레드라인으로 이란 핵무기 금지와 이란 내 고농축 우라늄(HEU)의 미국 주도 발굴·제거를 요구하고 있어 최종 문안 조율에는 추가 협상이 필요할 전망이다.

트럼프 네타냐후
도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 12월 29일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치 마러라고 클럽에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담한 뒤 가진 기자회견 중 손가락으로 네타냐후 총리를 가리키고 있다./로이터·연합
◇ 이란, 이스라엘 레바논 공격에 반발…트럼프, 유가 상승·휴전 붕괴 우려 진화

이날 이스라엘의 레바논 공격을 휴전 합의 위반으로 판단한 이란이 미국과의 협상을 중단할 것이라는 이란발 보도가 나오면서 유가가 상승하고 휴전 붕괴 우려가 커졌다.

트럼프 대통령은 이를 '작은 문제(little glitch)'라고 규정하면서 "내가 아주 빠르게 반전시켰다"고 ABC에 밝혔다. 트럼프 대통령은 이 '작은 문제'가 이스라엘의 레바논 공격에 이란이 반발한 데서 비롯됐다고 설명했다.

트럼프 대통령은 "나는 헤즈볼라와 통화해서 '쏘지 말라'고 했고, 비비(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리)와 통화해 '쏘지 말라'고 했다. 그랬더니 양측 모두 서로를 향해 사격을 중단했다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "이 상황이 얼마나 지속될지 지켜보자. 바라건대 영원히 지속될 것"이라며 이스라엘-헤즈볼라 교전 재발 상황에 대한 바람을 나타냈다.
하만주 워싱턴 특파원
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