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송지오 X 엘리엇 에밀, 매의 비행에서 영감 받은 협업 컬렉션

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장안나 기자

승인 : 2026. 06. 02. 14:00

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디자이너 브랜드 송지오(SONGZIO)가 덴마크 기반 컨템포러리 브랜드 엘리엇 에밀(HELIOT EMIL)과 협업한 두 번째 컬렉션 'Falconry(매사냥)'를 오는 5일 공개한다고 2일 밝혔다. 


이번 컬렉션은 지난해 첫 협업에 이어 선보이는 프로젝트로 매사냥에서 나타나는 긴장감과 균형, 속도와 통제의 개념을 디자인에 반영한 것이 특징이다.


송지오는 맹금류의 날개 구조에서 영감을 얻어 브랜드 특유의 조형적 실루엣에 엘리엇 에밀의 기능적 요소를 접목했다. 또한 구조적인 레이어링과 메탈 하드웨어를 활용해 실용성과 디자인 요소를 함께 담아냈다.


컬렉션에는 매의 비행 움직임과 공중을 가르는 형상을 패턴과 실루엣에 반영했으며 공기의 흐름과 맹금류의 부리 및 발톱에서 착안한 디테일도 적용됐다. 제품군은 바이커 재킷, 하프 점퍼, 티셔츠, 팬츠 등으로 구성된다.


양사는 컬렉션 공개일인 오는 5일 서울 플래그십 스토어 '갤러리 느와'에서 협업 런칭 행사를 진행할 예정이다. 행사에는 송지오 브랜드 앰버서더인 에이티즈 성화와 배우 최희진이 참석하며 양 브랜드의 크리에이티브 디렉터도 현장을 찾을 예정이다.


이번 협업 컬렉션은 6월 3일 공식 온라인 스토어를 통해 선공개되며 6월 5일부터 플래그십 스토어와 국내 주요 매장에서 판매된다.



장안나 기자

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