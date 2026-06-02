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유통 식품

하이포크, 흰찰쌀보리 숙성 ‘고기본연’ 안주 6종 선봬

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장안나 기자

승인 : 2026. 06. 02. 11:26

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축산식품 전문기업 팜스코의 돼지고기 브랜드 하이포크가 양념육 브랜드 '고기본연' 안주류 제품 6종을 쿠팡에 출시했다고 2일 밝혔다.


이번에 선보인 제품은 1~2인 가구와 간편식 수요를 고려해 300g 소포장 형태로 구성됐으며, HACCP 인증 시설에서 생산된다.


출시 제품은△매콤 한돈 뽈항정 △매콤 한돈 꼬들목살 △매콤 한돈 쫀득뒷고기 △매콤 한돈 불막창 △매콤 한돈 불대창 △매콤 동물복지 한돈 곱창볶음 등 총 6종이다.


고기본연은 군산 지역 특산물인 흰찰쌀보리를 활용한 숙성 방식을 적용했다. 회사 측에 따르면 흰찰쌀보리를 이용해 원육을 숙성하는 방식으로 특수부위 특유의 냄새를 줄이고 원육의 풍미를 살리는 데 중점을 뒀다.


양념은 청양고추를 활용한 매운맛을 기반으로 구성됐으며, 곱창볶음 제품에는 국내산 사과와 마늘을 활용한 소스를 적용했다.


제품군에는 돼지 특수부위가 포함됐다. 뽈항정은 뽈살과 항정살의 특징을 결합한 제품이며, 꼬들목살은 돼지 뒷목살 부위를 활용했다. 쫀득뒷고기는 설하살, 관자살, 코밑살 등 세 가지 부위로 구성됐다.


내장류 제품으로는 불막창, 불대창, 곱창볶음이 포함됐다. 곱창볶음에는 동물복지 인증 한돈 소창이 사용됐다.


조리 방법은 냉장 해동 후 프라이팬이나 그리들에서 가열하는 방식이다.


팜스코 관계자는 "특수부위를 보다 간편하게 즐길 수 있도록 제품을 구성했다"며 "향후 양념육 제품군을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.


고기본연 안주류 6종은 쿠팡을 비롯해 자사 온라인몰과 네이버 스마트스토어에서도 구매할 수 있다.

장안나 기자

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