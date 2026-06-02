닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

IT·과학

넥써쓰, 게임에서 플랫폼으로… 블록체인 사업 전환 속도

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260602001323578

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 06. 02. 13:26

Advertisements

Advertisements

넥써쓰(NEXUS)가 기존 게임 개발 중심 사업 구조에서 블록체인 플랫폼·용역 사업 중심의 전환기 기업으로 재편되고 있다. 게임 개발 역량을 기반으로 온체인 게임 플랫폼, 결제·커머스 인프라, 마케팅 솔루션까지 사업 영역을 확장하며 수익 구조 다변화에 속도를 내고 있다.

2일 서울평가정보가 발간한 넥써쓰 기술분석보고서에 따르면, 넥써쓰는 2025년을 기점으로 매출 중심축이 게임 사업에서 블록체인 관련 용역 사업으로 이동했다. 2025년 연결 기준 매출액은 367억2000만원으로 전년 대비 386.3% 증가했고, 영업이익은 13억9000만원을 기록하며 흑자 전환했다.

사업 구조 변화도 뚜렷하다. 과거 넥써쓰는 모바일 게임 직접 서비스와 퍼블리셔를 통한 러닝 로열티 수익이 중심이었다. 그러나 2025년부터는 크로쓰(CROSS) 프로토콜 관련 블록체인 프로젝트의 개발·배포·운영 및 사업지원 용역이 주요 수익원으로 부상했다. 보고서는 이를 두고 넥써쓰의 수익 창출 구조가 개별 게임 흥행 의존형에서 플랫폼 및 인프라 제공형으로 이동하고 있다고 평가했다.

현재 넥써쓰의 사업은 크게 게임 사업, 블록체인 기술 용역 사업, 온체인 게임 플랫폼 사업으로 구분된다. 게임은 콘텐츠 공급과 이용자 유입의 기반 역할을 맡고, 용역 사업은 현재 실적을 견인하는 핵심 축으로 기능한다. 플랫폼 사업은 장기 성장 동력으로, 크로쓰를 중심으로 게임 온보딩, 글로벌 게임 소싱, 마케팅 인프라, 결제·커머스 기능을 결합하는 방향으로 확장되고 있다.

특히 크로쓰 플랫폼은 넥써쓰의 전환 전략에서 핵심 위치를 차지한다. 크로쓰는 온체인 게임 플랫폼으로, 게임사가 블록체인 기술을 직접 구축하지 않아도 메인넷, 지갑, 결제, 디지털 자산 운영, 마케팅 인프라 등을 활용할 수 있도록 설계됐다. 여기에 크로쓰 웨이브(CROSS Wave), 크로쓰샵(CROSS Shop) 등 마케팅·커머스 인프라가 결합되며, 게임사 입장에서는 유통과 운영, 이용자 확보를 한 번에 제공받는 구조가 가능해진다.

시장 환경도 넥써쓰의 전환 전략과 맞물린다. 글로벌 게임 산업에서는 단일 타이틀 흥행보다 플랫폼·생태계 중심 전략이 강화되고 있다. 대형 게임사들은 자체 웹샵, 결제, 커뮤니티, 크리에이터 마케팅을 통합하는 방향으로 움직이고 있으며, 블록체인 게임 영역에서는 이 흐름이 더욱 강하게 나타나고 있다.

다만 과제도 있다. 보고서는 블록체인 용역 매출이 단기간 외형 확대에는 유리하지만, 고객 집중도와 프로젝트 단위 수주 구조에 따른 변동성은 리스크 요인이라고 짚었다. 향후 넥써쓰의 성장성은 용역 매출이 일회성 외형 확대에 그치지 않고, 온보딩 게임 확대와 결제·마케팅·운영 서비스의 반복형 수익으로 이어지는지에 달려 있다는 분석이다.

넥써쓰는 지난해 액션스퀘어에서 사명을 변경하고 블록체인·AI 관련 사업 목적을 추가하며 사업 구조 재편을 본격화했다. 이후 크로쓰 기반 플랫폼 사업을 확대하며 게임 개발사에서 블록체인 게임 플랫폼 사업자로의 전환을 추진하고 있다.
성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 정성호 법무장관, 쿠팡 사태에 “ISDS서도 정부 규제권 존중돼야”

“엔솔 적자에 본업 흑자 묻혔다”…LG화학, 짙어지는 ‘지주사 할인’

나솔 31기 옥순 “도쿄 여행 사진 속 남성 영호 아냐 ”…루머 직접 반박

[마켓파워] 셀트리온 서진석·준석 형제 법인 ‘애나그램’, 자본금 42배 확대…승계 발판 될까

트럼프 “이스라엘·헤즈볼라 사격 중단”…이란 협상 중단 위기 진화

[인터뷰] 쥬얼리 이지현 “오래 일하고 싶어서…가위 잡고 인생 2막 열었죠”

러 재정당국, 푸틴에 “전쟁비 감당 불가” 경고…FT “전쟁 실패 경우 푸틴 실각 가능성”

지금 뜨는 뉴스

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다

“이런 사람 거르세요”…전문가들이 본 ‘위험한 관계’ 특징