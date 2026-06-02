이온인터내셔널, 몽골 마라톤서 첨단 ‘콜드플런지’ 테라피 선봬

‘2026 울란바토르 국제 마라톤’ 공식 참가, 대규모 리커버리 부스 운영

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제공 이온인터내셔널

스포츠 헬스케어 전문기업 이온인터내셔널은 지난 23일 열린 2026 울란바토르 국제 마라톤 대회에 몽골 현지 파트너사와 함께 참가해 선수 및 참가자를 대상으로 회복(리커버리) 프로그램을 운영했다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서 이온인터내셔널은 냉수요법 장비인 콜드플런지를 비롯해 크라이오테라피, 저주파 자극 장비인 리얼EMS 등을 활용한 회복 서비스를 제공했다.

콜드플런지는 차가운 물에 몸을 담그는 방식의 냉수요법 장비로, 운동 후 체온 및 근육 상태 관리 목적으로 활용되고 있다. 크라이오테라피는 저온 환경을 이용한 회복 프로그램이다.

회사 측에 따르면 대회 당일 운영된 체험 부스에는 마라톤 참가자와 현지 러너들이 방문해 다양한 회복 프로그램을 경험했다.

몽골 국가대표 마라톤팀 소속 노민 에르데네 선수는 “마라톤 완주 후 다리에 열감과 피로가 있었는데, 콜드플런지 프로그램을 체험한 뒤 컨디션 관리에 도움이 됐다고 느꼈다”고 말했다.

이온인터내셔널은 이번 대회 참가를 계기로 몽골을 비롯한 해외 시장에서 콜드플런지와 리얼EMS 등 스포츠 헬스케어 제품 공급을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

이온인터내셔널 관계자는 “스포츠 선수와 일반 참가자들이 회복 프로그램에 관심을 보였다”며 “앞으로도 스포츠 및 웰니스 분야에서 다양한 솔루션을 선보일 예정”이라고 말했다.