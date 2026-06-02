경희대학교 경영대학원, 개원 60주년 기념 등산대회 성료

청계산 이수봉 코스에서 교수·재학생·동문·원우 210여 명 참여…학과와 전공을 넘어선 화합의 장 마련

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경희대학교 경영대학원 개원 60주년 기념 등산대회 참가자들이 청계산 산행에 앞서 기념촬영을 하고 있다. / 사진=경희대학교 경영대학원

경희대학교 경영대학원은 개원 60주년을 기념해 진행한 '경희대학교 경영대학원 60주년 기념 등산대회'를 성황리에 마쳤다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 경영대학원 구성원 간 교류를 확대하고 개원 60주년의 의미를 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 교수진과 재학생, 동문, 원우 등 210여 명이 참여했으며, 참가자들은 청계산 이수봉 왕복 코스를 함께 걸었다.

등산대회에는 이커머스 MBA, 전략경영 MBA, 문화예술경영 MBA, 브랜드매니지먼트, EMBA, AI비즈니스, 밀리터리 MBA, 아시아경영 MBA, 경영학석사 과정, 문화예술경영학과, 융합경영학과 6차산업전공, AMP 최고경영자과정, 키스톤 과정 등 다양한 과정의 구성원이 참가했다.

강재식 경희대학교 경영대학원장은 "이번 행사는 개원 60주년을 기념해 구성원들이 함께 모여 소통하는 자리로 마련됐다"며 "앞으로도 재학생과 동문, 교수진이 교류할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

정선호 경희대학교 경영대학원 부원장은 "다양한 전공과 과정의 구성원들이 함께 참여해 의미 있는 시간을 보냈다"며 "이번 행사가 구성원 간 이해와 소통을 넓히는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

이번 등산대회는 경희대학교 경영대학원 개원 60주년 슬로건인 'Beyond 60, 다양한 시선, 담대한 도전'을 바탕으로 진행됐다. 참가자들은 산행을 통해 경영대학원의 발자취를 돌아보고 향후 발전 방향에 대한 의견을 나누는 시간을 가졌다.

행사는 AMP 최고경영자과정이 주관했으며, 경영대학원 브랜드홍보단 '이음'이 현장 안내와 참가자 지원 등 운영을 맡았다.

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강재식 경희대학교 경영대학원장과 참가자들이 청계산 이수봉 정상에서 60주년 기념 등산대회 완주를 기념하고 있다. / 사진=경희대학교 경영대학원