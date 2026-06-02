중동戰에 유가 급등…26개월 만에 소비자물가 3%대 상승

유가 상승에 공업제품 4.2%·서비스 2.8% ↑
체감 물가도 급등…생활물가지수 3.3% 올라
2일 국가데이터처의 '5월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.92(2020=100)로, 전년 동월 대비 3.1% 올랐다. 물가지수가 전년 동월 대비 3% 이상 오른 것은 2024년 3월 이후 26개월 만이다.
이는 중동전쟁에 따른 국제 유가 상승에 기인한 것이다. 지난달 석유류 물가는 전년 동월 대비 24.2% 오르며 러우전쟁이 한창이던 2022년 7월 이후 최고치를 경신했다. 휘발유는 23.1%, 경유는 33.3%씩 올랐으며 등유도 21.7% 상승했다.
석유류 급등에 공업제품과 서비스 분야에서의 상승폭도 커졌다. 공업제품의 경우, 전년 동월 대비 4.2% 상승했으며 서비스는 2.8% 올랐다. 특히 유가의 영향을 직접적으로 받는 국제항공료는 33.3%, 해외단체여행비는 26.3% 상승했다.
체감 물가의 상승폭도 두드러졌다. 전체 품목 중 구입 빈도와 지출비중이 높아 가격변동을 민감하게 느끼는 144개 품목을 대상으로 하는 생활물가지수는 3.3% 올랐다.
경제협력개발기구(OECD) 기준 근원 물가지수인 식료품 및 에너지 제외 지수도 전년 동월 대비 2.5% 상승, 2024년 2월 이후 최고치를 경신했다.