효성, 우즈베키스탄 독립유공자 후손 지원

주거환경 개선·가전제품·건강검진 등 맞춤형 지원 추진
효성은 지난 1일 우즈베키스탄 독립유공자 후손 지원을 위해 글로벌 아동권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스에 기부금을 전달했다고 2일 밝혔다.
지원 대상은 우즈베키스탄에 거주하는 독립유공자 후손과 무국적 고려인 13가구, 총 33명이다. 효성과 굿네이버스는 현지 실태조사를 통해 각 가정의 생활 환경과 필요 사항을 파악한 뒤 맞춤형 지원을 실시할 계획이다.
주요 지원 내용은 보일러 설치 등 주거환경 개선을 비롯해 냉장고·세탁기 등 한국산 고효율 가전제품 제공, 침구·가구 등 생활 편의 물품 지원, 기초 건강검진 및 긴급 생계 지원 등이다.
효성은 이번 사업을 통해 독립유공자 후손들이 보다 안정적인 생활 환경을 갖출 수 있도록 돕고, 국가를 위해 헌신한 선열들에 대한 감사와 예우의 뜻을 전한다는 방침이다.
효성 관계자는 "호국보훈의 달을 맞아 독립유공자 후손들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 지원을 마련했다"며 "앞으로도 국가유공자와 보훈 가족을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.