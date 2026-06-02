네이버페이·카카오뱅크, 사업자 대출 협력 확대…부동산 담보대출 비교 가능

Npay 대출비교에 카카오뱅크 개인사업자 부동산담보대출 연계

6월 중 상가 매물 조회부터 대출 확인까지 원스톱 서비스

연내 사업자 신용대출 비교 확대…금융사 32곳 상품 비교 가능

Npay-카카오뱅크 0 Npay-카카오뱅크./네이버페이

네이버페이와 카카오뱅크가 개인사업자 대상 금융 서비스 협력을 확대한다. 사업자들이 한 플랫폼에서 부동산 담보대출과 신용대출 상품을 비교하고 상가 매물 탐색부터 대출 조회까지 한 번에 이용할 수 있도록 지원한다는 구상이다.2일 네이버페이는 카카오뱅크와 사업자 대출 지원을 위한 서비스 연계를 강화한다고 밝혔다.이번 협력에 따라 네이버페이의 'Npay 대출비교' 서비스에서 카카오뱅크의 개인사업자 부동산담보대출 상품을 조회하고 비교할 수 있게 됐다. 운영자금이 필요한 개인사업자들의 선택 폭이 확대될 전망이다.현재 Npay 대출비교에서는 카카오뱅크와 케이뱅크 등 제1금융권을 비롯해 SBI저축은행, OK저축은행, 한국투자저축은행, 신한저축은행, 현대캐피탈, 한국캐피탈, 크플 등 총 9개 금융사의 사업자 주택담보대출 상품을 비교할 수 있다.양사는 부동산 서비스 연계도 추진한다. 이달 중 'Npay 부동산'과 카카오뱅크의 사업자 비주거부동산(집합상가) 담보대출 상품을 연결해 사업자들이 상가 매물을 확인한 뒤 관련 대출 상품까지 간편하게 조회할 수 있도록 할 예정이다. 현재 비대면 방식으로 사업자 대상 비주거부동산 담보대출을 제공하는 금융사는 카카오뱅크가 유일하다.연내에는 카카오뱅크의 사업자 신용대출 상품도 Npay 대출비교 서비스에 추가된다. 연계가 완료되면 이용자들은 총 32개 금융사의 사업자 신용대출 상품을 비교할 수 있게 된다.조재박 네이버페이 최고사업책임자(CBO)는 "바쁜 소상공인들이 다양한 채널을 통해 경쟁력 있는 금융상품을 이용하고 사업 자금을 확보할 수 있도록 양사가 협력하게 됐다"며 "앞으로도 금융 소비자들이 가장 유리한 조건으로 대출을 받을 수 있도록 금융사 협력을 지속 확대할 것"이라고 말했다.