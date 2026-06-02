네이버페이·카카오뱅크, 사업자 대출 협력 확대…부동산 담보대출 비교 가능

6월 중 상가 매물 조회부터 대출 확인까지 원스톱 서비스
연내 사업자 신용대출 비교 확대…금융사 32곳 상품 비교 가능
2일 네이버페이는 카카오뱅크와 사업자 대출 지원을 위한 서비스 연계를 강화한다고 밝혔다.
이번 협력에 따라 네이버페이의 'Npay 대출비교' 서비스에서 카카오뱅크의 개인사업자 부동산담보대출 상품을 조회하고 비교할 수 있게 됐다. 운영자금이 필요한 개인사업자들의 선택 폭이 확대될 전망이다.
현재 Npay 대출비교에서는 카카오뱅크와 케이뱅크 등 제1금융권을 비롯해 SBI저축은행, OK저축은행, 한국투자저축은행, 신한저축은행, 현대캐피탈, 한국캐피탈, 크플 등 총 9개 금융사의 사업자 주택담보대출 상품을 비교할 수 있다.
양사는 부동산 서비스 연계도 추진한다. 이달 중 'Npay 부동산'과 카카오뱅크의 사업자 비주거부동산(집합상가) 담보대출 상품을 연결해 사업자들이 상가 매물을 확인한 뒤 관련 대출 상품까지 간편하게 조회할 수 있도록 할 예정이다. 현재 비대면 방식으로 사업자 대상 비주거부동산 담보대출을 제공하는 금융사는 카카오뱅크가 유일하다.
연내에는 카카오뱅크의 사업자 신용대출 상품도 Npay 대출비교 서비스에 추가된다. 연계가 완료되면 이용자들은 총 32개 금융사의 사업자 신용대출 상품을 비교할 수 있게 된다.
조재박 네이버페이 최고사업책임자(CBO)는 "바쁜 소상공인들이 다양한 채널을 통해 경쟁력 있는 금융상품을 이용하고 사업 자금을 확보할 수 있도록 양사가 협력하게 됐다"며 "앞으로도 금융 소비자들이 가장 유리한 조건으로 대출을 받을 수 있도록 금융사 협력을 지속 확대할 것"이라고 말했다.