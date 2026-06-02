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삼성디스플레이, 엔비디아와 손잡고 OLED 게이밍 화질 경쟁력 알린다

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이지선 기자

승인 : 2026. 06. 02. 09:24

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대만 컴퓨텍스 전시관 운영
삼성 OLED 차별화 성능 경험 가능
사진1. 삼성디스플레이 컴퓨텍스2026_엔비디아 화질 체험존1
삼성디스플레이가 2~5일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시센터에서 열리는 '컴퓨텍스 2026'에 참가,엔비디아와 게이밍 화질 체험존을 공동 운영한다. 관람객이 삼성디스플레이 부스에서 엔비디아 최신 GPU에 최적화된 OLED, QD-OLED 화질을 체험하고 있다./삼성디스플레이
삼성디스플레이가 엔비디아와 협력해 최신 GPU와 OLED·QD-OLED 디스플레이가 구현하는 게이밍 화질 경쟁력을 선보인다.

삼성디스플레이는 2일 대만 타이베이 난강전시센터에서 개막한 아시아 최대 IT 전시회 '컴퓨텍스 2026'에서 엔비디아와 공동으로 화질 체험존을 운영한다고 밝혔다. 체험존에서는 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU)인 '지포스 RTX 5080'이 탑재된 에이수스의 게이밍 노트북 'ROG 제피러스 G16'과 MSI의 게이밍 모니터 'MPG 322UR QD-OLED X24'를 활용해 게임 환경을 체험할 수 있다. 두 제품에는 모두 삼성디스플레이의 OLED 및 QD-OLED 패널이 적용됐다.

관람객들은 캡콤의 SF 액션 어드벤처 게임 '프래그마타(PRAGMATA)'를 통해 최신 GPU와 OLED 디스플레이의 성능을 직접 확인할 수 있다. 프래그마타는 달 기지를 배경으로 금속 표면의 빛 반사와 우주 공간의 어두운 배경 등을 사실적으로 구현한 것이 특징이다.

엔비디아의 '지포스 RTX 50 시리즈'는 빛의 움직임과 반사를 정교하게 계산하는 '패스 트레이싱(Path Tracing)'과 인공지능(AI) 기반 화질 향상 기술인 'DLSS 4.5'를 지원해 사실적인 그래픽을 구현한다. 삼성디스플레이는 OLED와 QD-OLED가 이러한 그래픽 성능을 더욱 충실하게 표현할 수 있도록 높은 명암비와 빠른 응답속도를 제공한다고 설명했다.

삼성 OLED와 QD-OLED는 별도 광원 없이 스스로 빛을 내는 자발광 디스플레이로, 100만대 1 수준의 명암비와 완전한 블랙 표현이 가능하다. 또한 LCD 대비 응답속도가 빨라 최신 GPU가 구현하는 그래픽을 효과적으로 재현한다. 초당 수백 프레임에 달하는 고주사율 게임 환경에서도 잔상 없이 선명한 화면을 구현할 수 있다는 설명이다.

삼성디스플레이는 프래그마타 체험을 통해 우주 공간의 깊은 어둠과 그림자 속 구조물, 달 기지의 경고등과 금속 표면의 광택 등 세밀한 색상과 명암 표현을 확인할 수 있다고 강조했다. 이를 통해 OLED와 LCD 간 화질 차이도 직접 비교할 수 있도록 구성했다.

김영석 삼성디스플레이 IT영업 담당 상무는 "최신 GPU 환경에서는 실시간 광원 반사와 그림자, HDR 효과 등이 더욱 정교해지면서 디스플레이 성능의 중요성이 커지고 있다"며 "삼성 OLED와 QD-OLED는 GPU가 구현하는 성능을 가장 충실하게 재현하는 디스플레이로, 앞으로도 글로벌 빅테크 기업과 협력을 확대해 프리미엄 IT 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
이지선 기자

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