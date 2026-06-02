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정치 청와대

위성락, 오늘 美국무차관 면담…핵잠·원자력협정 등 논의할 듯

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홍선미 기자

승인 : 2026. 06. 02. 09:36

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위성락 안보실장 기자간담회
위성락 국가안보실장이 11일 청와대에서 호르무즈 해협에서 피격당한 HMM 나무호 관련 기자간담회를 하고 있다. /연합뉴스
위성락 국가안보실장이 2일 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관을 면담한다.

위 실장과 후커 차관은 이날 면담에서 작년 10월 한미정상회담에서 협의한 한국의 핵추진잠수함 건조, 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확보 등에 대해 논의할 것으로 보인다.

후커 차관은 관련 논의를 시작하기 위해 백악관 국가안보회의(NSC), 국무부, 에너지부, 전쟁부 등 미국 측 대표단과 함께 전날 방한했다.

한미 정부 대표 간 공식 회의는 이날과 이튿날인 3일 이틀간 서울 외교부 청사에서 진행된다.
홍선미 기자

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