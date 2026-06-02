위성락, 오늘 美국무차관 면담…핵잠·원자력협정 등 논의할 듯

위 실장과 후커 차관은 이날 면담에서 작년 10월 한미정상회담에서 협의한 한국의 핵추진잠수함 건조, 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확보 등에 대해 논의할 것으로 보인다.
후커 차관은 관련 논의를 시작하기 위해 백악관 국가안보회의(NSC), 국무부, 에너지부, 전쟁부 등 미국 측 대표단과 함께 전날 방한했다.
한미 정부 대표 간 공식 회의는 이날과 이튿날인 3일 이틀간 서울 외교부 청사에서 진행된다.
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