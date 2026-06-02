닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 자동차

전기·내연기관 구분없이 최적 성능…넥센타이어, ‘엔페라 프리머스 UX’ 출시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260602010000523

글자크기

닫기

김소영 기자

승인 : 2026. 06. 02. 09:36

Advertisements

Advertisements

넥센타이어
프리미엄 타이어 '엔페라 프리머스 UX(N'FERA Primus UX)' 제품 이미지. /
넥센타이어가 프리미엄 타이어 '엔페라 프리머스 UX'를 출시했다고 2일 밝혔다. 국내 출시를 시작으로 아시아·태평양·중동 시장에 선보이며 글로벌 교체용 타이어 시장 공략에 나선다.

엔페라 프리머스 UX는 전작 대비 마모 성능을 20% 강화한 고성능 타이어다. 전기차·내연기관·SUV 등 차종 구분없이 어디서나 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 설계됐다.

전기차와 내연기관 모두에서 동일한 성능을 보증하기 위한 자체 인증 마크인 'EV 루트'를 적용했다.

제품 전반의 성능도 개선했다. 타이어 형태를 잡아주는 보강재를 강화해 고속 주행 안정성을 높였다. 넓어진 접지면으로 주행 안정성을 강화에 주행 소음을 최소화했다.

연비 효율 개선에도 공을 들였다. 에너지 손실을 줄이는 신소재 기반 컴파운드를 적용해 타이어 수명을 늘리고 공기 저항을 최소화하는 사이드월 디자인으로 내연기관 차량의 연비는 물론 전기차의 주행 가능 거리 효율도 높였다.

이번 제품 개발에도 넥센타이어가 축적해온 인공지능(AI)·가상 시뮬레이션 기술이 적용됐다. 넥센타이어는 국내 자동차 업계 최초로 도입한 하이 다이나믹 드라이빙 시뮬레이터를 활용해 실제 주행 환경과 동일한 가상 공간에서 타이어 성능을 수학적으로 구현하고 빠르게 측정·개선하는 방식으로 개발 효율을 높이고 있다.

넥센타이어 관계자는 "엔페라 프리머스 UX는 전기차 시대에 맞춰 차종 구분 없이 최적의 성능을 발휘하도록 설계한 제품"이라며 "앞으로도 원타이어 전략을 기반으로 글로벌 시장에서 제품 라인업을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
김소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 정성호 법무장관, 쿠팡 사태에 “ISDS서도 정부 규제권 존중돼야”

“엔솔 적자에 본업 흑자 묻혔다”…LG화학, 짙어지는 ‘지주사 할인’

트럼프 “이스라엘·헤즈볼라 사격 중단”…이란 협상 중단 위기 진화

[마켓파워] 셀트리온 서진석·준석 형제 법인 ‘애나그램’, 자본금 42배 확대…승계 발판 될까

[인터뷰] 쥬얼리 이지현 “오래 일하고 싶어서…가위 잡고 인생 2막 열었죠”

나솔 31기 옥순 “도쿄 여행 사진 속 남성 영호 아냐 ”…루머 직접 반박

트럼프, 이란과 종전 MOU “향후 1주일 안팎 합의 가능” 전망…“군사 승리보다 나을 수도”

지금 뜨는 뉴스

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다

“이런 사람 거르세요”…전문가들이 본 ‘위험한 관계’ 특징

5월 완성차 판매 4% 줄었지만…기아 ‘나홀로 성장’

‘중소돌’ 리센느 떡상에 재조명된 대표의 ‘길거리 명함 영업’

찍었다 하면 ‘인생샷’…감성 가득한 6월 여행지 추천