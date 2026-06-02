장동혁 “이재명·민주당 폭주 멈춰세워야…미래 지키는 유일한 길”

담화문 발표하는 국민의힘 장동혁 상임선대위원장<YONHAP NO-2329> 0 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 서울 여의도 중앙당사에서 대국민 투표 참여 호소 담화문을 발표하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표는 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 본투표를 하루 앞둔 2일 "이재명과 더불어민주당의 경제 파괴 폭주와 민생 붕괴 폭정을 멈춰세워야 한다"며 지지를 호소했다.장 대표는 이날 오전 여의도 중앙당사에서 대국민 호소문을 발표하고 "국민의힘에 보내주시는 한 표, 한 표가 우리 경제를 일으키고 내 삶을 지키는 힘이 될 것"이라며 이같이 밝혔다.장 대표는 "이번 선거는 나의 삶과 대한민국의 미래를 결정짓는 선거"라며 "내일 여러분의 한 표에 모든 것이 결정된다"고 했다.이어 "이재명과 민주당의 오만이 하늘을 찌르고 있다. 내일 우리가 막아 세우지 못한다면 이재명과 민주당은 더 거칠게 폭주하며 더 가혹한 폭정으로 내달릴 것"이라며 "내일이 지나면 가장 먼저 '재판취소 특검'부터 밀어붙일 것이다. 지금 이재명에게 중요한 것은 경제도, 민생도, 외교도, 안보도 아니다. 자신의 범죄를 지우는 것보다 중요한 일은 없다"고 강조했다.장 대표는 "재판취소의 걸림돌을 제거하기 위해 야당과 언론의 입을 더 거칠게 틀어막고 반대하는 국민들을 더 가혹하게 탄압할 것"이라며 "대통령 연임을 위한 개헌을 밀어붙여서 장기 독재의 길을 열려고 할 것"이라고 우려했다.또 "우리 후손들이 어떤 대한민국에 살게 될지 정말 두렵다"며 "국민의힘에 투표하는 것이 우리 후손들의 미래를 지키는 유일한 길"이라고 목소리를 높였다.장 대표는 "정부와 의회를 손에 쥐고, 사법부와 언론까지 장악했으니 지금 이재명은 두려울 것이 없다. 만약 지방정부까지 넘어가면 이재명의 오만은 마지막 레드라인을 넘을 것"이라며 "대한민국이 이재명 한 사람을 위한 나라가 될 것이다. 내 집, 내 재산, 내 월급을 빼앗기고, 나의 자유까지 무참히 박탈당할 것이다. 반드시 막아내야 한다"고 했다.그러면서 "전국 곳곳에서 박빙의 승부가 벌어지고 있다"며 "내가 포기한 한 표가 당락을 바꿀 수 도 있다. 그 당락이 대한민국의 미래를 바꿀 수도 있다. 투표하면 이길 수 있다"고 덧붙였다.