네이버클라우드, 엔비디아와 AI팩토리 동맹…아시아 AI 인프라 허브 노린다

엔비디아, 네이버클라우드 '글로벌 AI 핵심 파트너' 공식 지목

하이퍼클로바X·서울 월드모델 고도화 협력…AI 전 영역 공동 연구

이해진 의장·젠슨 황 CEO 회동 예정…구체적 협력안 공개 전망

[이미지1] 네이버클라우드 김유원 대표 NCP Summit 발표 0 김유원 네이버클라우드 대표 NCP Summit 발표./네이버클라우드

네이버클라우드가 엔비디아와 손잡고 글로벌 AI 인프라 시장 공략에 본격 나선다. 자체 초거대 AI 모델인 하이퍼클로바X와 소버린 AI 역량, 엔비디아의 AI 인프라 플랫폼을 결합해 'AI 팩토리' 시대의 핵심 사업자로 도약하겠다는 구상이다.2일 업계에 따르면 김유원 네이버클라우드 대표는 대만에서 열린 '엔비디아 클라우드 파트너 서밋(NCP Summit)'에 참석해 엔비디아와의 전략적 협력 방향을 공개했다.이번 협력은 단순한 GPU 공급 관계를 넘어 인프라와 AI 모델, 서비스까지 아우르는 전방위 동맹이라는 점에서 주목된다. 앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 1일 'GTC 타이베이 2026' 기조연설에서 네이버클라우드를 글로벌 AI 생태계의 주요 AI 네이티브 클라우드 파트너로 공식 소개했다.양사는 초거대언어모델(LLM) 분야 협력도 확대한다. 네이버클라우드는 엔비디아의 개방형 LLM '네모트론 3 울트라' 기술을 활용해 하이퍼클로바X를 고도화하고, 모델 최적화와 원천 기술 연구를 공동 추진할 계획이다.피지컬 AI 분야 협력도 이어진다. 네이버클라우드는 지난 3월 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼 '코스모스'를 활용해 서울 전역을 디지털로 구현한 '서울 월드 모델'을 공개했다. 서울 월드 모델은 국내 지도 데이터와 서울 전역에서 수집한 120만장의 파노라마 이미지를 학습해 실제 도로 환경과 공간 구조를 재현한 것이 특징이다.네이버클라우드는 자체 AI 모델과 클라우드 인프라를 결합한 풀스택 역량을 앞세워 글로벌 AI 시장을 공략한다는 전략이다. 특히 각국 정부 및 현지 기업과 협력해 국가별 데이터 주권을 보장하는 소버린 AI 구축 사업도 확대할 방침이다.양사는 조만간 한국에서 이해진 네이버 이사회 의장과 젠슨 황 CEO 간 회동을 갖고 AI 팩토리 구축 사업의 구체적인 실행 계획을 공개할 예정이다.김유원 대표는 "AI 산업의 패러다임이 모델 중심에서 대규모 인프라를 안정적으로 운영하는 추론 중심 AI 팩토리 시대로 이동하고 있다"며 "엔비디아와의 협력은 단순한 공급 관계를 넘어 글로벌 AI 생태계를 함께 확장하는 전략적 결정"이라고 말했다.