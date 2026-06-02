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정치 청와대

李, 예비군 사망 등 군 훈련 사고에 “신속 규명·엄정 책임”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 02. 10:44

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자료 보는 이재명 대통령<YONHAP NO-2846>
이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 자료를 보고 있다./연합뉴스
이재명 대통령이 2일 최근 포천 예비군 사망 사건 등 군 훈련 과정에서 사건·사고가 잇따르는 것과 관련해 신속한 진상 규명과 투명한 공개를 지시했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 "일련의 사건·사고에 대해 철저하게 신속하게 진상을 규명하고 국민께 사실 그대로 투명하게 공개해 달라"며 "부당한 피해를 입은 분들에게 국군 통수권자로서 깊은 위로 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "의료 인력이나 응급 장비 등을 제대로 갖추지 않은 채 훈련이 강행됐다는 지적, 비합리적인 얼차려 같은 구시대적 병영 악습이 나타나는 것 아니냐는 국민 우려가 있다"고 말했다.

군 훈련의 기본 원칙도 재확인했다. 이 대통령은 "국민의 인권과 안전이 최우선이라는 원칙에 군대도 당연히 예외가 아니다"라고 했다.

그러면서 "국가 공동체를 위해 소중한 청춘을 헌신하는 젊은 장병의 권리를 한 치의 빈틈도 없이 책임지고 보장하는 것은 국가의 마땅한 도리"라고 말했다.

이 대통령은 전군에 현장 점검도 지시했다. 장병의 인권을 소홀히 여겨도 된다는 시대착오적 인식이 군 내부에 남아 있는 것은 아닌지 면밀히 살펴보라는 취지다.

훈련 방식 개선도 주문했다. 이 대통령은 "병사의 상태나 현장 상황을 고려하지 않은 훈련 행태와 방식은 개선할 필요가 있다"고 말했다.

사고 대응 과정의 불투명성도 경계했다. 이 대통령은 "사고가 나면 덮기만 급급하다, 불투명하다, 이런 지적이 나오지 않도록 확실하게 조치해 달라"고 했다.
박영훈 기자

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