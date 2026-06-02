닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제

美 국방부, 펜타곤 보도실 기밀 공간 지정…기자 출입 금지

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260602010000580

글자크기

닫기

박진숙 기자

승인 : 2026. 06. 02. 10:46

Advertisements

Advertisements

보도 담당관 면담 사전 예약만 가능
출입 '개방적' 국무부·백악관과 대조
USA-TRUMP/DRONES
미국 버지니아주 알링턴에 있는 펜타곤 브리핑룸의 펜타곤 로고./로이터 연합
언론 취재 활동을 제한해 온 미국 국방부(전쟁부)가 이번에는 기자들의 공보실(press office) 출입까지 제한했다고 1일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.

WP에 따르면 국방부는 공보실을 보안 구역으로 지정해 기자들이 자유롭게 출입할 수 없도록 했다. 기자들이 공보 담당자들을 만나려면 사전에 예약해야만 가능하다.

국방부의 언론 통제는 지난해 1월 피트 헤그세스의 장관 취임 후부터 본격적으로 진행됐다.

지난해 10월 국방부는 기밀 또는 통제된 비기밀 정보를 승인 없이 취재할 경우 출입증을 박탈할 수 있다는 내용의 서약서에 기자들이 서명하도록 했다. 기자들은 이에 반발에 출입증을 반납하고 기자실에서 퇴거했다.

이런 조치에 대해 뉴욕타임스(NYT)는 국방부를 상대로 소송을 냈고, 지난 3월 법원은 국방부가 표현의 자유를 규정한 수정헌법 1조에 위배된다고 판결했다.

국방부는 이에 항소했으며, 이후에도 본관 내 기자실 폐쇄와 국방부 직원 동행 의무화 등을 포함한 정책을 도입했다.

국방부는 이번 조치가 국방부의 연설문 작성 담당자들을 공보실로 이동시킨 조직 개편에 따른 것이라고 설명했다. 연설문 작성자들은 기밀 자료를 다루기 때문에 기밀 인터넷망(SIPRNet)을 사용해야 하기 때문이다.

국방부 측은 "공보실은 장관실 소속 연설문 작성자들이 공간을 공유하게 돼 민감 정보 구획 시설로 지정됐다"며 "이에 따라 언론인들은 더는 이 공간에 출입할 수 없다"고 말했다.

국방부의 이러한 조치는 마르코 루비오 미 국무장관과 도널드 트럼프 미국 대통령의 언론 운영과 대조적이라고 WP는 언급했다.

국방부와 달리 국무부와 백악관은 기자들의 출입을 허용하고 있으며, 기자들과 정기적으로 접촉하며 개방적인 언론 접근을 유지하고 있기 때문이다.
박진숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 정성호 법무장관, 쿠팡 사태에 “ISDS서도 정부 규제권 존중돼야”

“엔솔 적자에 본업 흑자 묻혔다”…LG화학, 짙어지는 ‘지주사 할인’

나솔 31기 옥순 “도쿄 여행 사진 속 남성 영호 아냐 ”…루머 직접 반박

트럼프 “이스라엘·헤즈볼라 사격 중단”…이란 협상 중단 위기 진화

[마켓파워] 셀트리온 서진석·준석 형제 법인 ‘애나그램’, 자본금 42배 확대…승계 발판 될까

[인터뷰] 쥬얼리 이지현 “오래 일하고 싶어서…가위 잡고 인생 2막 열었죠”

트럼프, 이란과 종전 MOU “향후 1주일 안팎 합의 가능” 전망…“군사 승리보다 나을 수도”

지금 뜨는 뉴스

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다

“이런 사람 거르세요”…전문가들이 본 ‘위험한 관계’ 특징

5월 완성차 판매 4% 줄었지만…기아 ‘나홀로 성장’