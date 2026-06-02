美 국방부, 펜타곤 보도실 기밀 공간 지정…기자 출입 금지

보도 담당관 면담 사전 예약만 가능

출입 '개방적' 국무부·백악관과 대조

USA-TRUMP/DRONES 0 미국 버지니아주 알링턴에 있는 펜타곤 브리핑룸의 펜타곤 로고./로이터 연합

언론 취재 활동을 제한해 온 미국 국방부(전쟁부)가 이번에는 기자들의 공보실(press office) 출입까지 제한했다고 1일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.WP에 따르면 국방부는 공보실을 보안 구역으로 지정해 기자들이 자유롭게 출입할 수 없도록 했다. 기자들이 공보 담당자들을 만나려면 사전에 예약해야만 가능하다.국방부의 언론 통제는 지난해 1월 피트 헤그세스의 장관 취임 후부터 본격적으로 진행됐다.지난해 10월 국방부는 기밀 또는 통제된 비기밀 정보를 승인 없이 취재할 경우 출입증을 박탈할 수 있다는 내용의 서약서에 기자들이 서명하도록 했다. 기자들은 이에 반발에 출입증을 반납하고 기자실에서 퇴거했다.이런 조치에 대해 뉴욕타임스(NYT)는 국방부를 상대로 소송을 냈고, 지난 3월 법원은 국방부가 표현의 자유를 규정한 수정헌법 1조에 위배된다고 판결했다.국방부는 이에 항소했으며, 이후에도 본관 내 기자실 폐쇄와 국방부 직원 동행 의무화 등을 포함한 정책을 도입했다.국방부는 이번 조치가 국방부의 연설문 작성 담당자들을 공보실로 이동시킨 조직 개편에 따른 것이라고 설명했다. 연설문 작성자들은 기밀 자료를 다루기 때문에 기밀 인터넷망(SIPRNet)을 사용해야 하기 때문이다.국방부 측은 "공보실은 장관실 소속 연설문 작성자들이 공간을 공유하게 돼 민감 정보 구획 시설로 지정됐다"며 "이에 따라 언론인들은 더는 이 공간에 출입할 수 없다"고 말했다.국방부의 이러한 조치는 마르코 루비오 미 국무장관과 도널드 트럼프 미국 대통령의 언론 운영과 대조적이라고 WP는 언급했다.국방부와 달리 국무부와 백악관은 기자들의 출입을 허용하고 있으며, 기자들과 정기적으로 접촉하며 개방적인 언론 접근을 유지하고 있기 때문이다.