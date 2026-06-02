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대한항공·아시아나 봉사단, 필리핀 아동에 ‘도움 손길’

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김유라 기자

승인 : 2026. 06. 02. 11:23

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KE-OZ 연합신우회 41인 참여
노후 시설 보수·무료 급식 봉사
쌀·학용품·악기 등 물품 전달
[사진2] (3)
대한항공·아시아나항공 연합 봉사단체인 'KE-OZ 연합신우회'가 지난달 28일부터 31일까지 필리핀 클락 지역에서 현지 주민과 어린이들을 위한 봉사활동을 진행하고 기념사진을 찍고 있다./대한항공
대한항공과 아시아나항공 임직원들이 필리핀 현지를 찾아 시설 보수와 급식 지원 등 봉사활동을 펼치며 나눔 경영을 실천했다.

2일 대한항공은 양사 연합 봉사단체인 'KE-OZ 연합신우회'가 지난달 28일부터 31일까지 필리핀 클락 지역에서 현지 주민을 위한 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

필리핀 중부에 위치한 클락은 관광·상업시설이 밀집한 경제특구로 성장했지만 외곽 지역은 상대적으로 생활 여건이 열악한 곳으로 꼽힌다. 이번 봉사활동에는 대한항공·아시아나항공 임직원과 가족 등 41명이 참여했다.

봉사단은 어린이들을 위한 나눔 활동을 펼쳤다. 봉사단은 무료 급식 행사를 열고 쌀 5㎏ 150포를 비롯해 학용품, 커뮤니티센터용 악기 등을 전달했다.

현지 커뮤니티센터를 찾아 노후 시설 보수 공사도 지원했다. 타일이 파손된 구역을 교체하고 고장 난 시설물을 정비하는 등 주민들이 보다 안전하게 이용할 수 있도록 환경 개선 작업을 진행했다.

한편 대한항공 사내 합창단 'KE Choir'도 지난 1일 서울 강서구 등촌1종합사회복지관 경로당을 찾아 자선공연 봉사활동을 실시했다. 단원 29명이 참여해 합창과 악기 연주를 선보였으며 복지관에 후원 물품도 전달했다.

대한항공은 다양한 사내 봉사단체를 중심으로 국내외 아동·노인복지시설과 장애인시설 등을 대상으로 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 회사는 앞으로도 국내외 지역사회와의 연대를 강화하며 지속적인 나눔 활동을 펼칠 계획이다.
김유라 기자

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