경북교육청, 맞춤형 성장지원평가 강화…기초학력 보장 나선다

학생성장지원평가 확대…초3서 초6까지 운영

1.경북교육청, ‘2026 경북학생성장지원평가’ 대폭 개선_확대 운영(초3 이어 초6까지 확대...미래형 CBT 기반 학생 맞춤 성장지원 강화)(2026경북학생성장지원평가 안내)_01 (1) 0 경북교육청은 '2026 경북학생성장지원평가'를 대폭 개선해 확대 운영한다. / 경북교육청.

경북도교육청이 학생 개개인의 성장 지원과 기초학력 보장을 강화하기 위해 학생성장지원평가를 확대 운영한다.경북교육청은 지난해 초등학교 3학년을 대상으로 실시한 학생성장지원평가를 올해는 6학년까지 확대하고, 한국교육과정평가원의 CBT Plus 시스템을 활용해 평가 운영의 안정성과 신뢰성을 높인다고 3일 밝혔다.또 경북학생성장지원평가포털을 구축해 평가 응시, 결과 확인, 운영 자료와 매뉴얼 제공 등을 통합 지원하는 미래형 성장지원 플랫폼을 운영한다.학생 맞춤형 지원 기능도 대폭 강화해 맞춤형 학업성취도 자율 평가 결과를 바탕으로 '씨앗?새싹?나무 단계'로 자동 배정되어 자신의 수준에 맞는 평가에 참여하게 된다.평가 영역은 국어·수학 형성평가와 사회·정서 역량 검사로 진행되며, 형성평가는 5~12월 월 1회 CBT 온라인 평가 방식으로, 사회·정서 역량 검사는 6월과 12월 두 차례 실시된다.경북교육청은 평가 결과를 학생별·영역별·성취 수준 분석과 월별 성장 이력 관리 기능을 통해 학생 맞춤형 피드백, 학생·학부모 상담 기초학력 지원 자료로 적극 활용된다.배동인 부교육감은 "이 평가는 학생의 수준을 확인하는데 그치지 않고 "학생 수준에 맞는 맞춤형 평가와 피드백을 통해 모든 학생이 자신의 속도에 맞게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.