삼성중공업, 4.3조 FLNG 수주 ‘잭팟’…올해 목표 60% 달성

2030년 7월 북미지역 인도

"해양플랜트 경쟁력 입증"

누적 수주 실적 83억 달러

2026052801010015302 0 삼성중공업이 건조한 모잠비크 FLNG./삼성중공업

삼성중공업이 4조3000억원 규모의 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 수주에 성공하며 올해 수주 목표의 60%를 채웠다.2일 삼성중공업은 북미 지역 발주처로부터 FLNG 1기를 4조3301억원에 수주했다고 밝혔다. 이번 프로젝트는 발주처의 착수지시서(NTP) 발급 이후 본격적인 건조에 들어가며, 인도 시점은 2030년 7월이다.FLNG는 해상에서 천연가스를 채굴·정제·액화·저장·하역까지 수행하는 고부가가치 해양플랜트다. 삼성중공업은 세계 최대 규모 FLNG인 쉘의 '프렐류드(Prelude)'를 비롯해 현재까지 발주된 신조 FLNG 11기 중 7기를 수주하며 글로벌 시장 점유율 64%를 기록하고 있다.삼성중공업 관계자는 "이번 수주를 통해 FLNG 분야에서의 압도적인 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "축적된 기술력과 수행 경험을 바탕으로 글로벌 FLNG 시장에서 수주 성과를 이어가겠다"고 말했다.이번 계약으로 삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 총 83억 달러로 늘었다. 이는 연간 수주 목표 139억달러의 약 60% 수준이다.사업 부문별로는 LNG운반선 13척(LNG-FSRU 1척 포함), 초대형에탄운반선(VLEC) 2척, 초대형가스운반선(VLGC) 4척, 컨테이너선 2척, 원유운반선 6척 등 상선 부문에서 50억달러를 수주해 연간 목표(57억달러)의 88%를 달성했다. 해양 부문은 이번 FLNG를 포함해 33억달러를 기록하며 연간 목표(82억달러)의 40%를 채웠다.