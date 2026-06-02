닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업

삼성중공업, 4.3조 FLNG 수주 ‘잭팟’…올해 목표 60% 달성

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260602010000626

글자크기

닫기

김유라 기자

승인 : 2026. 06. 02. 13:02

Advertisements

Advertisements

2030년 7월 북미지역 인도
"해양플랜트 경쟁력 입증"
누적 수주 실적 83억 달러
2026052801010015302
삼성중공업이 건조한 모잠비크 FLNG./삼성중공업
삼성중공업이 4조3000억원 규모의 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 수주에 성공하며 올해 수주 목표의 60%를 채웠다.

2일 삼성중공업은 북미 지역 발주처로부터 FLNG 1기를 4조3301억원에 수주했다고 밝혔다. 이번 프로젝트는 발주처의 착수지시서(NTP) 발급 이후 본격적인 건조에 들어가며, 인도 시점은 2030년 7월이다.

FLNG는 해상에서 천연가스를 채굴·정제·액화·저장·하역까지 수행하는 고부가가치 해양플랜트다. 삼성중공업은 세계 최대 규모 FLNG인 쉘의 '프렐류드(Prelude)'를 비롯해 현재까지 발주된 신조 FLNG 11기 중 7기를 수주하며 글로벌 시장 점유율 64%를 기록하고 있다.

삼성중공업 관계자는 "이번 수주를 통해 FLNG 분야에서의 압도적인 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "축적된 기술력과 수행 경험을 바탕으로 글로벌 FLNG 시장에서 수주 성과를 이어가겠다"고 말했다.

이번 계약으로 삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 총 83억 달러로 늘었다. 이는 연간 수주 목표 139억달러의 약 60% 수준이다.

사업 부문별로는 LNG운반선 13척(LNG-FSRU 1척 포함), 초대형에탄운반선(VLEC) 2척, 초대형가스운반선(VLGC) 4척, 컨테이너선 2척, 원유운반선 6척 등 상선 부문에서 50억달러를 수주해 연간 목표(57억달러)의 88%를 달성했다. 해양 부문은 이번 FLNG를 포함해 33억달러를 기록하며 연간 목표(82억달러)의 40%를 채웠다.
김유라 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 정성호 법무장관, 쿠팡 사태에 “ISDS서도 정부 규제권 존중돼야”

“엔솔 적자에 본업 흑자 묻혔다”…LG화학, 짙어지는 ‘지주사 할인’

나솔 31기 옥순 “도쿄 여행 사진 속 남성 영호 아냐 ”…루머 직접 반박

[마켓파워] 셀트리온 서진석·준석 형제 법인 ‘애나그램’, 자본금 42배 확대…승계 발판 될까

트럼프 “이스라엘·헤즈볼라 사격 중단”…이란 협상 중단 위기 진화

[인터뷰] 쥬얼리 이지현 “오래 일하고 싶어서…가위 잡고 인생 2막 열었죠”

러 재정당국, 푸틴에 “전쟁비 감당 불가” 경고…FT “전쟁 실패 경우 푸틴 실각 가능성”

지금 뜨는 뉴스

日 도심까지 내려온 곰…공장·주택가 습격해 1명 사망

인도 Z세대 대변 ‘바퀴벌레당’…모디 정권에 정면 도전

마릴린 먼로와 제네시스…‘혁신의 DNA’ 뉴욕에 알린다

서경덕, 송혜교와 美워싱턴 한국 역사 안내서 만든다

“이런 사람 거르세요”…전문가들이 본 ‘위험한 관계’ 특징